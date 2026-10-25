Abren proceso a uno de los que asaltó casa y echó en aljibe a mujer que murió ahogada

Héctor Alejandro "N", vinculado por el homicidio de una mujer a la que ahogaron en un aljibe

Por el asesinato de una mujer a la que, mientras robaban en su casa, la echaron en un aljibe y provocaron que muriera ahogada, la Fiscalía del Estado obtuvo la vinculación a proceso en contra de Héctor Alejandro “N”, señalado como uno de los presuntos participantes en el crimen.

Los hechos ocurrieron en el interior del domicilio de la víctima, quien rentaba una habitación a los presuntos agresores, según informó la Fiscalía.

La madrugada del 23 de septiembre del 2025, el ahora vinculado, en complicidad con una mujer y otro hombre, encerraron a la víctima en el aljibe de la vivienda ubicada en la Colonia Oblatos, mientras sacaban del inmueble varios objetos de valor y una motocicleta.

El cuerpo de la víctima, quien falleció de asfixia por inmersión en agua, fue localizado por sus familiares el 24 de septiembre de ese año.

El caso fue investigado por la Dirección de Diversidad Sexual de la Fiscalía del Estado, ya que la occisa tenía preferencia sexual diferente.

Las pesquisas permitieron identificar a los presuntos involucrados y solicitar orden de aprehensión en su contra, con base en la cual, el pasado 13 de octubre fue capturado Héctor Alejandro “N”, en la Colonia El Retiro, de Guadalajara.

Tras imputarlo por el delito de homicidio calificado, en sus modalidades de ventaja y traición, la Fiscalía logró que un juzgado resolviera su auto de vinculación a proceso

El señalado como criminal permanecerá un año en prisión preventiva oficiosa, además de que se fijaron cinco meses para el cierre de las investigaciones complementarias que permitan avanzar hacia una sentencia.