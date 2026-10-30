Reconocer síntomas de un infarto cerebral y acudir a Urgencias puede salvar vidas: IMSS Jalisco

Reconocer oportunamente los síntomas de un infarto cerebral y solicitar atención médica inmediata puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable y una discapacidad permanente, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, en el marco del Día Mundial del Infarto Cerebral, que se conmemora cada 29 de octubre.

El neurólogo adscrito al Hospital de Especialidades del IMSS en Jalisco, José de Jesús García Rivera, explicó que los infartos cerebrales son eventos de tipo isquémico que ocurren cuando una arteria que lleva sangre al cerebro se obstruye, lo que interrumpe el suministro de oxígeno y nutrientes.

Entre los principales signos de alarma se encuentran la dificultad repentina para hablar, la desviación de la boca y la pérdida de fuerza en uno de los brazos. Estas manifestaciones suelen aparecer de manera súbita y requieren atención médica inmediata.

Para identificar una posible enfermedad vascular cerebral (EVC), el especialista recomendó realizar una prueba sencilla: pedir a la persona que sonría, que repita una frase simple y que levante ambos brazos al frente. Si presenta una sonrisa asimétrica, dificultades para hablar o no puede mantener uno de los brazos elevado, es necesario buscar atención médica de inmediato.

“Estos síntomas suelen aparecer de manera repentina. No debemos esperar a ver si la persona mejora o si las molestias desaparecen solas. Ante la sospecha de un infarto cerebral, cada minuto es importante, porque mientras más pronto se restablezca la circulación, mayores son las posibilidades de preservar la función cerebral”, señaló García Rivera.

El especialista advirtió que una EVC puede provocar alteraciones permanentes en el movimiento, el lenguaje y otras funciones neurológicas, además de poner en riesgo la vida. Por ello, insistió en que no se debe automedicar a la persona, esperar a que duerma ni intentar observar su evolución en casa.

En el IMSS, la atención de estos pacientes se fortalece mediante el protocolo Código Cerebro, que permite coordinar a los servicios involucrados para realizar una valoración rápida, efectuar los estudios diagnósticos necesarios y determinar el tratamiento correspondiente, de acuerdo con las características y el tiempo de evolución de cada caso.

Finalmente, el IMSS Jalisco reiteró el llamado a la población para identificar las señales de alerta y acudir a los servicios de Urgencias desde los primeros minutos ante cualquier sospecha de infarto cerebral, ya que la rapidez de la atención puede reducir el riesgo de complicaciones y discapacidad permanente.