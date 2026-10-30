Jalisco aporta terrenos por 350 millones de pesos para construir viviendas del Bienestar

El Gobierno de Jalisco reforzó la coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y los municipios para impulsar el Programa de Vivienda para el Bienestar, mediante la donación de terrenos y facilidades administrativas para la construcción de hogares asequibles.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en reunión del Programa de Vivienda para el Bienestar en Jalisco (Edgar Quintana)

Durante una mesa de diálogo encabezada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, con la participación de autoridades municipales y del director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, se revisaron los mecanismos para agilizar trámites, facilitar servicios y garantizar las condiciones necesarias para desarrollar los proyectos habitacionales en la entidad.

Hasta ahora, el Gobierno de Jalisco ha donado al INFONAVIT 7.12 hectáreas de terrenos en Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos y El Salto, con un valor aproximado de 350 millones de pesos, donde se contempla la construcción de mil 22 viviendas.

Además, se encuentra en proceso la donación de un predio estatal de 3 mil 500 metros cuadrados en Ameca, destinado a la construcción de 42 viviendas. A esto se suman terrenos municipales que abarcan 6.83 hectáreas y que permitirían edificar otros 939 hogares en Ameca, Autlán de Navarro, Ayotlán, Jalostotitlán y Ocotlán.

El programa forma parte de una iniciativa del Gobierno de México que contempla la construcción de un millón 800 mil viviendas durante el sexenio, dirigidas principalmente a trabajadores con menores ingresos económicos.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en reunión del Programa de Vivienda para el Bienestar en Jalisco (Edgar Quintana)

En Jalisco, los hogares estarán destinados a personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos, con prioridad para mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población indígena y familias en condiciones de pobreza o pobreza extrema, así como habitantes de zonas rurales y de mayor vulnerabilidad.

Durante el encuentro, Lemus Navarro convocó a los municipios a acercarse a la Secretaría General de Gobierno para recibir acompañamiento en los procesos jurídicos relacionados con la donación de terrenos. También planteó la posibilidad de contemplar pagos y exenciones en sus respectivas leyes de ingresos para facilitar la ejecución de los proyectos.

“Las solicitudes que ustedes nos han hecho las vamos a procesar con los municipios, dándoles el apoyo para que se pueda generar este compromiso que hemos hecho. Ya hay unas viviendas que se han inaugurado, tuvimos la oportunidad de ir juntos a inaugurarlas a el municipio de El Salto, Lagos de Moreno está en proceso, ahí vamos”, afirmó el mandatario.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es necesaria para garantizar que los desarrollos habitacionales cuenten con servicios básicos y certeza jurídica sobre los terrenos, así como con las condiciones de acceso al agua.

“Nosotros no hacemos ningún desarrollo si no tocamos base con el Gobierno del Estado y con ustedes, es condición ‘sine qua non’ (sin la cual no), o sea, si no es así, no nos podemos ir por la libre”, sostuvo.

El director general del INFONAVIT también llamó a más municipios a incorporarse a la estrategia, entre ellos Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara. Asimismo, explicó que el esquema de otorgamiento de créditos beneficia en mayor proporción a las personas que perciben un salario mínimo.

Con estas acciones, las autoridades buscan ampliar la disponibilidad de suelo para vivienda asequible en Jalisco y facilitar la incorporación de más municipios al programa federal.