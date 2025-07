Fusiones urbanas

La disposición de explorar la música y sus ritmos es algo en lo que Peewee comenzó a trabajar desde que en el 2008 decidiera iniciar su carrera como solista. Luego de lanzar dos discos en los que anunciara su regreso, el joven cantante dedicó cuatro años para autoanalizarse, descubrirse, y encontrar los productores con los que llegaría al producto final esperado.

Así nace El Peewee, tercer álbum en el que inyecta sus raíces musicales como la música urbana fusionada con otros géneros. Y aunque tuvieron que pasar cuatro años de su primera producción a la actual, el joven cantante reveló que ha sido uno de los procesos más fructíferos y placenteros de su carrera.

Se trata de una producción que llegó al oído creativo de Toy Selecta, mismo que pudo entender la visión que Peewee buscaba proyectar en los 12 temas que conformarían el disco. Platicó que se convirtió en una experiencia de trabajo que exigió tiempo, dedicación y paciencia que al final le permitió expandir su panorama de la música y como persona.

“Se siente bien cuando tus ideas están plasmadas no solo por la parte de la composición, sino también por la parte de la producción, lo que hace que lo sienta mío”.

En esa búsqueda de encontrar el sonido idóneo, dio como resultado, como él lo llama, el género urbano pop, que es “el balance correcto en todos los sentidos”, musicalmente hablando.

El trayecto que ha recorrido le permite confirmar que cada vez más se acerca al sonido que busca, y se permite seguir explorando nuevos caminos, pero siempre en dirección a la música.

“Uno siempre explora un sonido distinto, la música cambia frecuentemente, entonces uno como artista busca que marque una tendencia pero dentro de lo que te caracteriza. En este momento con el sencillo de 'Me provoca y me domina', siento que sí he encontrado ese sonido que el público puede identificar como Peewee”.

Cree fielmente que conforme las tendencias cambian, se debe evolucionar y no quedarse estacionados en algo. De tal forma que la fusión con las tarolas tradicionales de la cumbia, detalles de trompeta son lo que le dan la chispa a este nuevo proyecto.

En otros contextos, anunció que a futuro le gustaría trabajar con Justin Timberlake, y traerlo al mundo latino.

