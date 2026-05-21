Fundación SM premia a Alaíde Ventura Medina y Elizabeth Cruz Madrid por sus novelas infantiles y juveniles

La Fundación SM México anunció a las ganadoras de los premios de literatura infantil y juvenil El Barco de Vapor y Gran Angular 2026, reconocimientos que distinguen obras dirigidas a niñas, niños y jóvenes por su calidad literaria y aportes a la formación cultural y humana de nuevas generaciones.

La escritora Alaíde Ventura Medina obtuvo el premio El Barco de Vapor por su novela Una perra llamada Nervios, mientras que Elizabeth Cruz Madrid fue reconocida con el Gran Angular por El sueño de la oruga.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo durante la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026, que tendrá a Italia como Invitado de Honor.

De acuerdo con el comunicado emitido por Fundación SM, ambas obras fueron seleccionadas por retratar con sensibilidad y riqueza narrativa experiencias humanas cercanas a las infancias y juventudes contemporáneas, además de fomentar el gusto por la lectura.

El jurado del premio El Barco de Vapor destacó que Una perra llamada Nervios presenta una estructura narrativa innovadora y aborda dinámicas familiares actuales desde una perspectiva honesta y respetuosa hacia los lectores infantiles. También resaltó el manejo de un lenguaje “impecable”, acompañado de humor inteligente y emotivo. En esta edición, el certamen recibió 186 manuscritos.

Por su parte, el jurado del premio Gran Angular reconoció en El sueño de la oruga su relevancia temática y compromiso social al abordar problemáticas que atraviesan las infancias y juventudes de México y Latinoamérica. Asimismo, subrayó la riqueza narrativa y la identidad lingüística construida por la autora. El premio recibió 74 postulaciones.

Ambas novelas serán publicadas por SM.

Los premios El Barco de Vapor y Gran Angular fueron creados en España en 1978 y se realizan en México desde 1996, consolidándose como referentes de la literatura infantil y juvenil en español.

Alaíde Ventura Medina estudió Antropología en la Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma de México, además de cursar una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Texas. Es autora de obras como Como caracol, Entre los rotos y Autofagia.

En tanto, Elizabeth Cruz Madrid ha sido reconocida por títulos como Me llaman tigre y Búmeran, destacando por abordar problemáticas sociales desde una mirada cercana a las juventudes contemporáneas.

La convocatoria para la edición 2027 permanecerá abierta del 1 de julio de 2026 al 28 de enero de 2027 y estará dirigida a escritoras y escritores mexicanos mayores de edad con obras originales e inéditas en lengua española.