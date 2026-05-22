“Swim Swim” lleva el clown y la danza a estudiantes de Guadalajara con funciones gratuitas

Con una propuesta de teatro clown que combina danza, humor físico y sensibilidad, la obra “Swim Swim” inició su circuito de presentaciones en el Teatro Alarife Martín Casillas con el objetivo de acercar las artes escénicas a niñas, niños y adolescentes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Swim Swim: la danza clown más acuática” (Lizeth Samayoa)

La puesta en escena, impulsada por la Secretaría de Cultura de Jalisco junto con la Secretaría de Cultura federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Coordinación Nacional de Danza y la Coordinación Nacional de Teatro, forma parte del Programa Nacional Artes Escénicas en la Escuela.

Dirigida e interpretada por Ana Lizeth Alatorre Romero y Laura Beatriz Castellanos Lara, “Swim Swim” narra la historia de dos nadadoras que, después de varios años separadas, se reencuentran para intentar crear “la mejor pieza de nado sincronizado de la historia”. Entre torpezas, recuerdos, miedos y diferencias, ambas personajes reconstruyen su amistad mientras aprenden a trabajar juntas.

La obra mezcla el lenguaje del clown con la danza y el humor para abordar temas como la vulnerabilidad, el compañerismo y la importancia de los vínculos humanos. El montaje apuesta por romper la cuarta pared y generar una conexión cercana con el público a través de la risa, la ternura y la emoción.

“Swim Swim: la danza clown más acuática”

Además de su estética inspirada en los años sesenta y el nado sincronizado escénico, la obra propone ver el teatro como un espacio vivo y accesible para las infancias y juventudes, donde las emociones también pueden aprenderse y compartirse.

El programa contempla un total de 14 funciones gratuitas durante mayo y junio en el Teatro Alarife Martín Casillas, dirigidas principalmente a estudiantes de cerca de 30 escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como parte de una estrategia de formación de públicos desde edades tempranas.