Vive la ConCo: la magia del cómic, el manga y el anime estuvo de regreso

La Expo Guadalajara dio albergue al evento de la cultura friki más importante del Occidente de México: Vive la ConCo, en su primera edición del año 2026. Las puertas del recinto se abrieron a las once de la mañana del domingo 17 de mayo.

Vive la ConCo 2026

Como siempre, el anime, las series y las películas de moda marcaron el gusto y la tendencia entre los artistas y aficionados del cosplay. En esta ocasión estuvimos sobrados de personajes disfrazados de One Piece —que acaba de estrenar temporada en Netflix—, Mortal Kombat, The Mandalorian y Super Mario Bros., que están por estrenar película o recientemente lo hicieron. No faltó la representación de Star Wars, Dragon Ball y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, que ya son clásicos en los pasillos de toda convención.

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En la zona de ventas, los aficionados a las figuras de acción de Marvel y DC Comics se vieron castigados por la escasez de mercancía; en cambio, abundaron los coleccionables y, sobre todo, las esculturas de personajes de anime y manga.

Por ejemplo, por un precio razonable —menos de seiscientos pesos— podía adquirirse una figura de Eren Yeager, protagonista de Attack on Titan. Y para quienes coleccionan waifus, una de las más presentes en figuras y esculturas, en toda clase de poses y versiones, fue Albedo, del popular anime Overlord.

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En la zona gamer privó el glamour. El espacio estuvo más que acondicionado y se ingresaba a él por un túnel iluminado. Los aficionados pudieron participar en competiciones arcade, destacando el videojuego Mario Kart World para Nintendo Switch 2.

En esta ocasión, el escenario secundario atrajo oleadas de público. Iniciada la tarde se presentó La Odisea, versión musical, en la que desfilaron actores que personificaron a Ulises, Penélope, Atenea y Zeus. No hubo escena que no fuera ovacionada.

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En el escenario principal, el primer artista de doblaje en presentarse fue Rodo Balderas, famoso por interpretar a Caine, el excéntrico anfitrión de The Amazing Digital Circus, una serie disponible en Netflix, pensada para un público mayor de quince años, pero que goza de gran popularidad entre los más pequeños.

En combo de tres aparecieron Luis Leonardo Suárez, quien ha dado voz a múltiples personajes del anime, entre ellos Kazuto Kirigaya —Kirito en Sword Art Online—; Alan Fernando Velázquez, cuya meliflua voz le ha servido para interpretar personajes como Gowther en The Seven Deadly Sins; y finalmente completó el trío Betzabé Jara, quien ha doblado a personajes de videojuegos, entre ellos Kitana y Mileena de Mortal Kombat. Estas tres estrellas del doblaje, la actuación y la conducción recordaron cómo han participado en proyectos en común y hoy también coincidieron en el escenario de Vive la Conco.

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Tomó la estafeta la explosiva Karla Falcón, también actriz de doblaje, que ha dado voz a la Dulce Princesa, Jinx y Buena Niña, entre otros personajes. Luego vino Raúl Anaya, voz en español del Jefe Maestro de Halo.

Y por fin llegó el Concurso Cosplay Performance, en el que dominaron los montajes inspirados en videojuegos. Destacaron uno de Final Fantasy y otro inspirado en Blue Eye Samurai. El ganador fue un montaje que recreó, con sarcasmo y música cumbia, The Legend of Zelda.

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Luego, guitarra en mano, llegó Rodrigo Salinas, guionista de 31 Minutos, quien interpretó algunas canciones de este gustado programa de títeres chilenos.

El señorón de setenta primaveras que llegó al escenario fue el ya casi legendario Humberto Vélez, conocido por sus doblajes de Lord Farquaad, Winnie Pooh y, sobre todo, por Homer Simpson. Su esperada presentación apeló a la anécdota y el recuerdo.

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Uno de los momentos más entrañables fue cuando narró cómo se convirtió en la voz en español del come rosquillas de Springfield y padre de Bart. Vélez comentó que originalmente no fue contemplado para el casting del personaje y que incluso su director de doblaje no le tenía fe a la serie; sin embargo, logró convencer al productor de Fox que vino en busca de su Homero latinoamericano. Así consiguió el papel y permaneció en él durante quince años.

La Vive la ConCo finalizó con el concurso de pasarela cosplay y así cerró este evento, que promete regresar para finales de 2026. ¿En dónde? Obviamente, en la Expo Guadalajara.