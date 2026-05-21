“El Mandalorian y Grogu”: El regreso de Star Wars a la gran pantalla

Después de varios años de ausencia, regresa “Star Wars” a las salas de cine y lo hace con una película muy esperada por los fans: “El Mandalorian y Grogu”.

“El Mandalorian y Grogu”

Fue en el 2019 cuando llegó la serie “The Mandalorian” a Disney Plus y fue tanto su éxito, que tuvo 3 temporadas. Desde un principio innovó en su narrativa y en su historia; aunque obviamente es parte de “Star Wars”, pareciera moverse en su propio universo y con sus propias reglas. La serie narraba la historia de un mandaloriano (interpretado por Pedro Pascal) que era un solitario cazarrecompensas (casi) implacable, llamado Din Djarin, perteneciente a la tribu de “Los Hijos de la Guardia” (Death Watch), educado bajo un estricto credo que le impide quitarse el casco frente a otros.

Mando (como también es conocido), en una misión se topa con Grogu, un ser de 50 años, de la misma raza que Yoda, que es un niño (casi un bebé) y con el cual este frío cazarrecompensas tiene un lazo muy especial, al grado que al final de la tercera temporada se convierte en su hijo adoptivo. Por cierto, Grogu es muy sensible a la Fuerza y sobrevivió a la purga del Templo Jedi durante la Orden 66.

“El Mandalorian y Grogu”

Esta serie inmediatamente se convirtió en un clásico instantáneo, teniendo un gran éxito con la crítica y los fans, por lo cual una película era inevitable. Así que ahora la historia continúa en los cines.

Esta película, dirigida por Jon Favreau (creador de los personajes), cuenta con un ritmo muy particular que la vuelve muy distinta a otras películas de la saga; cuenta con una estructura propia llena de giros inesperados.

La película comienza con acción rápida y vertiginosa y no se detiene a dar explicaciones, manejando una narrativa completamente vanguardista. Lo único que sabemos es que el cruel Imperio ha caído, pero los señores imperiales de la guerra siguen dispersos por toda la galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu (Baby Yoda).

“El Mandalorian y Grogu”

Cual película de James Bond de los 80’s, veremos una mini aventura donde queda claro quién es el Mandalorian y por qué es legendario. Al respecto, solo les contaré que, de haber estado Din Djarin en el Episodio V (“El Imperio Contraataca”), “Star Wars”, los villanos hubieran perdido en 15 minutos y solo hubiera durado dos películas.

El jefe directo de Mando es Ward (interpretada por la gran actriz Sigourney Weaver): una coronel y líder de los Adelphi Rangers de la Nueva República. Ward es una piloto veterana de la Alianza Rebelde. Ward le da la misión a Mando de rescatar a Rotta The Hutt, hijo del original Jabba The Hutt (un líder criminal, personaje clásico de la trilogía original), para lo cual debe contactar a sus tíos, mejor conocidos como los gemelos (hermanos de Jabba), quienes a cambio le revelarán a Ward la ubicación de un líder del Imperio, muy peligroso y difícil de encontrar, del cual no conocen ni su apariencia física. Es a partir de ahí que comienza la aventura y el viaje vertiginoso por esta montaña rusa cinematográfica.

El soundtrack es todo un tema aparte. La música está compuesta por Ludwig Göransson y, por primera vez, no hay referencias sonoras a la fanfarria clásica de “Star Wars”. A veces intensa y a veces útil, toda la música es relativa al tema de “The Mandalorian”; hay temas nuevos que le dan una identidad propia a la película.

“El Mandalorian y Grogu”

La trama tiene referencia a ciertos actos del pasado de la saga, así como a momentos clave de películas icónicas de la cultura pop, que son apreciados y comprendidos solo por los verdaderos fans. Para el cinéfilo que no es tan fan, son cosas que forman parte de la acción, pero su trascendencia pasará totalmente desapercibida. Pero lo interesante es que no cae en el truco de la nostalgia barata, ni en el recurso de los cameos, tal como los vimos en la serie. Y no solo veremos acción en peleas cuerpo a cuerpo, también veremos épicas batallas de naves.

Esta historia marca una nueva etapa en la vida de Grogu y en la relación con su padre. Veremos un crecimiento en su experiencia y criterio como guerrero. Viviremos momentos muy tiernos y dramáticos donde Grogu siempre estará a la altura del reto.

Desde el inicio hay acción constante hasta poco más de media película; hay una pausa total que yo denominaría etapa de reflexión y madurez. Donde Grogu es puesto a prueba por duras situaciones, en las que tendrá que hacer uso de su corta experiencia y sabiduría. Esta parte le da un equilibrio muy especial a la trama; es como ir a mil por hora y de pronto meter freno y ver que la tecnología no lo es todo, un mensaje muy al estilo de George Lucas, el cual es homenajeado en diversas escenas de manera muy sutil.

“El Mandalorian y Grogu”

Recomendable para el público en general, pero si son fans de “Star Wars” realmente la van a amar, y si no son fans, la van a disfrutar por su trama. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

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