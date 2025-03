Ely Guerra habla de los desafíos en la industria musical, en el marco de la FIM GDL 2025

La artista mexicana Ely Guerra fue la protagonista de la conferencia "Versus: oponencias creativas contra las plataformas digitales" en la décima edición de la Feria Internacional de la Música en Guadalajara 2025. Moderada por el músico y productor Gerry Rosado, la charla se convirtió en un espacio para que Ely compartiera sus experiencias y reflexiones sobre la industria musical.

En un escenario transformado en un parque, Ely Guerra leyó un discurso apasionado y crítico hacia la forma en que se organizan los festivales musicales. Denunció que estos espacios priorizan la rentabilidad sobre el arte y la competencia sobre la comunidad. Compartió anécdotas personales, como la vez que en el Vive Latino, a todas las mujeres solistas o bandas se les asignó el segundo día sin explicación alguna.

Ely Guerra también habló sobre cómo la industria musical ha intentado moldear su carrera y estilo. "La industria le funciona a quien puede estar dentro de sus moldes. La industria no quiere que el artista tenga el control", afirmó. Sin embargo, Ely decidió tomar el control de su carrera y convertirse en una artista independiente y libre.

La conferencia de Ely Guerra en la FIM GDL 2025 fue un llamado a la reflexión y al cambio en la industria musical. Su mensaje de empoderamiento y autonomía artística resonó entre los asistentes y dejó una huella imborrable en la feria.

“La independencia te da la oportunidad de cantar lo que tú quieras, y yo soy una música que busca no repetirse, y eso me lo dio la independencia. Pero, sin lugar a dudas, no es un camino fácil”, subrayó enfática.

A pesar de estas experiencias, Ely confesó sentirse agradecida con los festivales, puesto que para muchos artistas son el único lugar para dar a conocer su voz y su trabajo; y recalcó lo importante que es abandonar el malinchismo para abrir espacios para escuchar y descubrir a artistas nacionales.

“La música es para inspirar, celebrar y compartir. La música puede atravesar directamente el corazón”, añadió.

A través de una sesión de preguntas y respuestas, Ely compartió con aficionados y músicos emergentes su opinión respecto a diversas temáticas en las que la creación musical se ve envuelta.

En el caso de las plataformas y las redes sociales, dijo que son necesarias, pero no fundamentales, y que prefiere seguir compartiendo su música a través de espacios que fomenten la comunidad entre músicos y de los músicos hacia el público.

Con más de 20 años de trayectoria, Ely aconsejó a las nuevas generaciones de músicos no perderse en la banalidad, no convertirse en rockstars y aportar algo realmente valioso a la sociedad.

Sobre su proceso creativo, confesó que suele inspirarse en actividades que no tienen relación con la música: “Me encanta cocinar y hacer perfumes; siento que en mis rituales para crear el olfato tiene una relación directa, me remite y me obliga a escribir y componer”.

Sin embargo, puntualizó cómo muchos artistas no pueden desempeñar estos rituales de creación porque se ven afectados por pendientes cotidianos, por lo que aconsejó que dentro de las posibilidades individuales, los músicos deben dedicarle tiempo a crear apasionadamente para ofrecer al público lo mejor de sí mismos y en cómo el género del rock, donde ella se desempeña, es el ideal para mostrar la cotidianidad con sus complejidades y verdades.

Para finalizar, la artista interpretó a capella un fragmento de su canción “Vale que tengas”, y agradeció la creación de estos espacios para promover la creación artística y musical.