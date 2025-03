Cromañón: Canciones con temática de mentira

No me había dado cuenta de que en estos cincos años de escribir el gustado Cromañón, no había escrito alguno con canciones que en su temática tuvieran a las mentiras. Así que hoy se ha llegado el día y tenemos algunas recomendaciones de canciones que en su letra o nombre llevan a la palabra “mentira”. Algunas de estas fueron muy exitosas a nivel popular.

LP

• En 1981, la cantante argentina Amanda Miguel llegó a ser muy exitosa con su interpretación de la canción llamada “Él me mintió”, que es creación en la letra de Graciela Carballo. Según reconoció su esposo ya fallecido, el también cantante Diego Verdaguer en alguna entrevista, tal parece que estaba dedicada un poco a él, pues en los inicios de su relación, le llegó a ser infiel en algunas ocasiones. “Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió. No me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara”.

• En el disco elepé de 1993, que conmemora los 25 años de carrera del señor guitarrista, cantante y compositor mexicano Alex Lora, aparece la canción llamada “El hablador”, creación del mencionado líder de la banda de El Tri. Un tema en el que, un poco en broma y con sarcasmo, se nos presenta con una gran cantidad de mentiras sobre él, quizás por impresionar a una chica. “Soy soltero, joven, responsable, cariñoso y trabajador. Deportista y no tengo vicios. Jamás pruebo una gota de alcohol. Solo tengo un pequeño defecto, que soy muy hocicón”.

Cassettes

• El 31 de agosto de 1987, el grupo Fleetwod Mac dio a conocer su disco “Tango in the night”, que incluyó su sencillo de nombre “Little lies” o lo que es lo mismo “Pequeñas mentiras”. Es cantada por la vocalista y tecladista Christine McVie, quien la creó junto a su pareja Eddy Quintela. Se dice que pudo ser en su origen influenciada por su ruptura con su primer esposo. Trata sobre la incertidumbre emocional que se vive tras una ruptura amorosa y revela la necesidad humana de en ocasiones, preferir la ignorancia feliz a la verdad dolorosa. “If I could turn the page. In time then I’d rearrange just a day or two.Close my, close my, close my eyes, but I couldn’t find a way. So I’ll settle for one day to believe in you. Tell me, tell me, tell me lies”.

• Una canción que logró ser muy escuchada a principios de los años ochenta en México es “Mentira”, que en la voz del cantautor y compositor nicaragüense Hernaldo Zúñiga, fue de sus mayores éxitos en 1982, al incluirla en su disco “A tanto fuego”. También logró tener cierto éxito en la interpretación de la argentina Valeria Lynch. Esta rolita es creación del chileno Buddy Richard, quien también la grabó, pero un año antes y la compuso para participar en un concurso del programa televisivo chileno “Canal 13”, en el que quedó en segundo lugar. “Mentira, tu vida siempre fue, una mentira.Una piadosa, pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen nos dejan en el fondo cicatrices”.

Joaquín Sabina

• De 1990, es el séptimo disco de larga duración del cantautor español Joaquín Sabina que lleva por título “Mentiras piadosas” y que incluye una canción con ese mismo nombre, que fue escrita por él. Según los entendidos es una reflexión sobre la complejidad de las relaciones amorosas y la comunicación dentro de ellas. Se explora la idea de que la verdad absoluta no siempre es la mejor opción cuando se trata de proteger los sentimientos de la pareja. “Y así fue como aprendí, que en historias de dos conviene a veces mentir. Que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor”.

• Con el “original” nombre de “Mentira”, fue lanzada esta canción del grupo de rock chileno La Ley, como primer sencillo de su álbum “MTV Unplugged”, en 2001. Fue escrita por su vocalista y principal figura, Beto Cueva, y se utilizó para promocionar el concierto desenchufado que realizaron el 28 de junio de 2001, en Miami, Estados Unidos. La letra de la canción fue un confesionario, según él, a su vida como rockstar y explora temas universales como el amor, el engaño y la redención. “Mentira, mi vida. Lo que se da y no se mira. Mentira fundida, por miel que evaporó mi piel. Mentira prohibida. Debilidad que me domina. Mentira, mi vida. No quiero más mentir”.

• Una de las canciones clásicas interpretadas por la cantante mexicana Lupita D´Alessio es “Mentiras”, que también es una película en la que una joven cantante se enamora de un empresario disquero, pero decide dejarlo al ver el ambiente del espectáculo tan complicado y lleno de dolor, mentiras y traiciones. La canción es obra de Alejandro Jaen Palacios y la conocimos en 1986 como la canción principal de la película en la que actuó Lupita, en un papel protagónico. “Tú me enamoraste a base de mentiras, mentiras. Tú me alimentaste siempre de mentiras, mentiras. Qué estúpida que siempre te creí”.

Manfred Mann

• Quizás la canción menos conocida de esta lista, sin embargo, la que más me cuachalanguea a mí, que es del grupo Manfred Man´s Earth Band, que en los sesentas se conocieron como simplemente Manfred Man, que se llama “Lies trought the 80s” o lo que es lo mismo “Mentiras a través de los 80s”. Fue de los últimos temas del grupo en estar en las listas de éxitos y se estrenó en el año de 1981. Es creación de Denny Newman y es en pleno estilo del AOR (Rock orientado a los adultos) que en ese tiempo fue muy socorrido por grupos de todo el mundo. “We’re all gonna live out the Hollywood dream. Everything’s gonna be just what it seems. Gonna find a better way to run our cars. All through the Eighties”.

Knickerbockers

• El grupo estadounidense de rock llamado The Knickerbokers (era el nombre de una calle en New jersey) logró su mayor éxito en el año de 1965 con su canción “Lies”, escrita por Beau Charles y Buddy Randell. Algo curioso es que en ese tiempo muchos llegaron a pensar que este grupo en realidad eran los Beatles con un seudónimo pues el sonido les parecía muy similar al delos de Liverpool. “Lies, lies, you’re tellin’ me that you’ll be true. Lies, lies. Tears, tears. That’s all I ever hear from you. I shed a million tears for you. Tears, tears.”

• En 1970, el cantante Víctor Iturbe, alias “El Pirulí”, estaba en los cuernos de la luna con varios éxitos entre los que destacaba la canción “Miéntenme”, que es creación de Armando Domínguez. Al igual que las anteriores nos habla de decepciones por engaños y mentiras. Esta es de las buenas rolitas para cantar con harto sentimiento en el karaoke. “Voy viviendo ya de tus mentiras. Sé que tu cariño no, no es sincero. Sé que mientes al besar y mientes al decir ‘te quiero’. Me conformo porque sé, que pago mi maldad de ayer”.

FRASE

“El mentiroso si no puede convencerte, intenta confundirte”, El Granero.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 19:30 a las 21:00 hrs. por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine.