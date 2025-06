“La obra que sale mal”, un clásico de misterio lleno de infortunios, desastres y comedia

Qué contradicción, para que esta obra “salga mal”, todo debe estar perfectamente bien, es una coreografía impecable, digna de Broadway, donde hasta el mínimo detalle de la escenografía está planeado y montado para que el público disfrute a carcajadas.

Daniel Haddad y Jerónimo Best

“La obra que sale mal” lleva 7 años en cartelera, y para quienes aman el teatro, es una de las puestas en escena que no debes perderte porque es comedia universal, para todo público, donde se ríe de inicio a fin.

Sí, porque la obra inicia desde que entras al teatro, te acomodas en tu asiento y no se ha dado ni la primera llamada.

“Como actor te exige ser preciso, dar todo en el escenario y sobre todo saber que es un engranaje que da como resultado una obra divertida, la puesta en escena perfecta para que quien ama el teatro lo disfrute y quien no ha ido al teatro, se acerque por primera vez porque lo amará”, aseguro en entrevista el actor Daniel Haddad.

La primera vez que se montó “La obra que sale mal” fue en 2012, en Inglaterra, en un teatro de 40 butacas.

El productor de la versión mexicana, Jerónimo Best, contó que luego de esa primera función y pese a haber vendido sólo cuatro entradas, la pieza continuó creciendo.

Best viajó a Broadway y después a la Ciudad de México, donde el montaje lleva siete años cautivando y este fin de semana visita el Teatro Galerías.

“La obra que sale mal”, creada por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields, fue dirigida en el país por el director original de las versiones de Londres y Nueva York, Mark Bell, y traída a la vida por la compañía Próspero Teatro.

Los tropiezos, las desgracias, los olvidos y todo lo que pueda complicarse está presente en la historia que una ficticia compañía de teatro amateur intenta contar. Lo que no saben es que, en su primera función, absolutamente todo saldrá mal, y deben aguantar hasta el fin de la obra porque no pueden defraudar a su público.

El asesinato en la mansión Haversham, el asunto a resolver, no es más que el motor del que parten los personajes para tratar de resolver las vicisitudes a las que se enfrentan como actores con un resultado cómico. Y aunque los actores presentan una historia seria, de suspenso, el público vive una verdadera comedia.

“Yo me identifico con los personajes porque así fui al estudiar, los errores los veía como lo peor de mi vida, quería resolver todo y sentía que pesaba en mí todo, que si no lo hacían bien los demás, yo debía salvarlo todo. Con el tiempo he soltado, doy lo mejor de mí y dejo que lo demás suceda, y en la obra mi personaje sufre por los errores de los demás y quiere salvar lo insalvable, una obra que se hunde en errores, accidentes y desaciertos. Mi personaje sufre y vive un caos, pero el público ría”, añadió Haddad.

Los actores confiesan si han sufrido uno que otro imprevisto, algún moretón, pero que vale toda la pena. Incluso hay chistes entre ellos y ríen de anécdotas que han ido sumando en todos estos años de trabajo, donde los actores han ido rotando, y cada nuevo elenco se adapta a la perfección.

Si aún no conoces la obra o deseas volver a reírte, recuerda que ofrecerán tres funciones que no debes perderte.

PARA SABER

El elenco platica que detrás de la escenografía han escrito las frases que han dicho mal y quién la dijo y disfrutan mucho al leerlas.

Multipremiada

“La obra que sale mal” ha ganó entre otros premios:

-Mejor comedia del año en los premios Olivier 2015.

-Mejor escenografía Tony Awards 2017.

-Mejor Obra Broadway Audience Choice Awards y Premio del Público en los Premios Metropolitanos de Teatro 2019.

-La Obra Que Sale Mal es un clásico de misterio lleno de infortunios, con una disparatada manía que supera un maratón de Monty Python. Como decía Mel Brooks: “Tragedia es cuando yo me corto un dedo. Comedia es cuando tú te caes por un cubo de elevador y mueres”.

LA OBRA QUE SALE MAL

Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de junio

Funciones, a las 20:30 hrs

Teatro Galerías

Boletos desde $500 hasta $1,000

De venta en Boletia.com y en taquillas del teatro