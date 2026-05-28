“Algarabía” llega al LARVA con mariachi, charros y más de 100 artistas en escena

“Algarabía”, espectáculo del Ballet Folklórico Nuevo Jalisco

Un espectáculo que se ven y que se sienten: “Algarabía, de Jalisco para el mundo”, una experiencia inmersiva donde el mariachi suena en vivo, los vestidos giran al ritmo de los sones tradicionales y el público termina envuelto en una gran fiesta mexicana.

“Algarabía”, espectáculo del Ballet Folklórico Nuevo Jalisco

El nuevo montaje del Ballet Folklórico Nuevo Jalisco llega al Foro LARVA para transformar cada domingo en una celebración de identidad, tradición y orgullo jalisciense, con una puesta en escena inspirada en el México de la Época de Oro del cine.

Más de 100 artistas compartirán escenario entre bailarines, músicos y charros para revivir clásicos como “La botella”, “El caballito” y “La jota jalisciense”, sones que pocas veces se escuchan actualmente y que aquí regresan con toda la fuerza del folklore tapatío.

“Algarabía”, espectáculo del Ballet Folklórico Nuevo Jalisco

La experiencia empieza desde que cruzas la puerta del recinto. El formato del LARVA permite que el público esté mucho más cerca de los artistas, casi como si entrara a una hacienda en fiesta o a un pueblito jalisciense lleno de música y zapateado.

Entre el mariachi en vivo, las coreografías monumentales y un vestuario confeccionado artesanalmente por talleres tapatíos especializados en indumentaria típica y charrería, “Algarabía” busca convertirse en uno de esos planes obligados tanto para locales como para quienes visitan Guadalajara y quieren conectar con la esencia más tradicional de Jalisco.

“Algarabía”, espectáculo del Ballet Folklórico Nuevo Jalisco

“Queremos contagiar a la gente ese orgullo por la tradición mexicana y, sobre todo, la jalisciense”, señaló Rodrigo Padilla, productor y director general del Ballet Folklórico Nuevo Jalisco.

Así que si buscas un plan distinto para el domingo —uno con música en vivo, tradición, nostalgia y muchísima energía— este espectáculo promete dejarte con ganas de cantar, aplaudir y salir diciendo “¡viva Jalisco!”.

“Algarabía”, espectáculo del Ballet Folklórico Nuevo Jalisco

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