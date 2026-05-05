Pasión más talento igual a teatro

“Rómpete una pierna”.

“Mucha mierda”.

“Hago mutis”.

Tres expresiones que resumen la mística de uno de los artes más antiguos, intensos y vivos de la humanidad: el teatro. Un universo donde la pasión, la disciplina y el talento se funden para contar historias frente a un público dispuesto a emocionarse, reír o conmoverse.

Desde su raíz griega, theatron —“lugar para contemplar”—, el teatro ha sido mucho más que entretenimiento: es comunicación, literatura, música y espejo social. Y cuando una obra clásica logra dialogar con el presente, el resultado puede ser explosivo.

Ese es el caso de "Los empeños de una casa", una de las piezas más emblemáticas de Sor Juana Inés de la Cruz, que llega con una propuesta renovada, fresca y musical de la mano de la Compañía Nacional de Teatro.

Obra: "Los empeños de una casa"

—¿De qué trata “Los empeños de una casa”?

—Fernando: "Los empeños de una casa" es una de las obras más representativas de Sor Juana Inés de la Cruz. Su trabajo como dramaturga, poeta y mujer de letras fue inmenso; incluso escribía recetas y villancicos. Era, sin duda, una verdadera rockstar de su época. La obra fue escrita por encargo de la virreina María Luisa Gonzaga para celebrar el nacimiento de su hijo primogénito. Se trata de una comedia de enredos fundamental del Siglo de Oro español, llena de humor, inteligencia y agilidad. En esta versión, la directora Aurora Cano toma el texto original, lo reinterpreta y lo revitaliza con boleros y adaptaciones de lenguaje que conectan con el público contemporáneo. El resultado es una puesta dinámica, divertida y sumamente exitosa, ganadora de 14 premios en su temporada pasada.

—¿Cómo ha sido la respuesta del público, especialmente entre Ciudad de México y Guadalajara?

—Shadé: En Ciudad de México, la recepción ha sido extraordinaria. La adaptación permite que personas que nunca habían asistido al teatro disfruten plenamente la experiencia, mientras que especialistas en Sor Juana también encuentran profundidad y riqueza en la propuesta. La obra posee múltiples niveles de lectura, lo que la convierte en una experiencia incluyente para públicos diversos.

—Fernando: Guadalajara posee una oferta teatral vibrante y es considerada la segunda cartelera más importante del país. Además, para parte del elenco, volver a casa y presentarse ante el público tapatío tiene un valor profundamente especial.

Obra: "Los empeños de una casa"

—También impartirán talleres gratuitos. ¿Qué pueden esperar los asistentes?

—Fernando: Se ofrecerán dos talleres abiertos a todo público. Nere Repeto impartirá uno enfocado en expresión corporal, mientras que Yuriev Nieves desarrollará otro centrado en ritmo, espacio y diseño sonoro. Ambas actividades representan una oportunidad única para acercarse al mundo escénico desde nuevas perspectivas.

—¿Cómo llegó el teatro a sus vidas?

—Fernando: Encontré el teatro casi por accidente, tras comenzar primero en la música desde niño. Una huelga estudiantil me llevó a descubrir este arte, y desde entonces quedé profundamente vinculado a él.

—Shadé: Para mí, el teatro apareció en la preparatoria, cuando una maestra reconoció mi potencial. Desde entonces, decidí profesionalizar esta pasión, formándome en instituciones especializadas hasta consolidar mi carrera.

Obra: "Los empeños de una casa"

—¿Qué obras o experiencias los han marcado?

—Fernando: Recuerdo especialmente montajes como Ilusiones, Conversaciones y Una vez más, por favor, piezas profundamente conmovedoras sobre la memoria y la vejez.

—Shadé: También destaco proyectos relacionados con poesía contemporánea, lenguas originarias y montajes que exploran figuras literarias como Sor Juana y Rosalía de Castro.

—¿Qué le dirían al público que aún no se anima a asistir al teatro?

—Shadé: Que se permitan vivirlo. Los empeños de una casa ofrece una experiencia divertida, cercana, musical y accesible. No es una obra solemne ni distante; por el contrario, conecta de manera inmediata con la audiencia.

—Fernando: Además, incluye karaoke y boleros clásicos como Contigo o Quizás, quizás, quizás, lo que convierte cada función en una experiencia entrañable, participativa y memorable.

Obra: "Los empeños de una casa"

Datos

Obra: Los empeños de una casa

Autora original: Sor Juana Inés de la Cruz

Sor Juana Inés de la Cruz Dirección y adaptación: Aurora Cano

Aurora Cano Compañía: Compañía Nacional de Teatro

Compañía Nacional de Teatro Género: Comedia de enredos / Siglo de Oro español

Comedia de enredos / Siglo de Oro español Sede en Guadalajara: Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas

Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas Funciones: 7 y 8 de mayo

7 y 8 de mayo Horario: 19:00 horas

19:00 horas Reconocimientos a la producción:

Premio METRO a Mejor Dirección



Premio ACPT a Mejor Adaptación

Importancia: Considerada patrimonio dramático nacional

Considerada patrimonio dramático nacional Características de la puesta: Adaptación contemporánea, boleros, karaoke y lenguaje accesible

Adaptación contemporánea, boleros, karaoke y lenguaje accesible Premios de la temporada pasada: 14 reconocimientos

Talleres complementarios gratuitos