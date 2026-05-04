Festival Cultural de Mayo 2026: Guadalajara se convierte en el gran escenario del arte internacional

La edición 29 del Festival Cultural de Mayo 2026 arrancará este 7 de mayo y, durante más de tres semanas, consolidará a Guadalajara y su zona metropolitana como uno de los polos culturales más vibrantes de México.

Festival Cultural de Mayo 2026

Con más de 50 actividades, la participación de 360 artistas de ocho países y una oferta que abarca circo, música, danza, exposiciones y arte público, este festival se ha convertido en una referencia obligada para locales, turistas nacionales e internacionales que buscan experiencias culturales de alto nivel.

A punto de cumplir tres décadas, el encuentro no solo ofrece espectáculos, sino que fortalece la formación de públicos y posiciona a Jalisco como un destino cultural de talla global.

Festival Cultural de Mayo 2026

La inauguración promete ser uno de los momentos más espectaculares de su historia reciente con la llegada, por primera vez a Latinoamérica, de la compañía australiana Circa, que presentará “Duck Pond” en el emblemático Teatro Degollado. Esta reinterpretación contemporánea de “El Lago de los Cisnes” mezcla acrobacia, humor y virtuosismo escénico, marcando el tono de una programación ambiciosa que busca sorprender y atraer a públicos diversos.

Festival Cultural de Mayo 2026

La música también será protagonista con presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que reunirá talento nacional e internacional en una serie de conciertos en el Teatro Degollado. A ello se suman exposiciones, música de cámara, propuestas multidisciplinarias y una ruta escultórica metropolitana con más de 50 piezas distribuidas en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco durante tres meses, llevando el arte directamente al espacio público y democratizando su acceso.

Más que un festival, el Festival Cultural de Mayo se ha consolidado como una poderosa plataforma turística y social que cada año atrae a miles de asistentes, dinamiza la economía local y proyecta a Jalisco como un destino donde la cultura es parte esencial de su identidad. Para visitantes, representa una oportunidad única para descubrir una ciudad que combina patrimonio, creatividad contemporánea y una agenda internacional de primer nivel.

Festival Cultural de Mayo 2026

En 2026, Guadalajara no solo recibe espectáculos: se reafirma como capital cultural del país.

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