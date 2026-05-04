Festival Cultural de Mayo 2026: Guadalajara se convierte en el gran escenario del arte internacional

La edición 29 del Festival Cultural de Mayo 2026 arrancará este 7 de mayo y, durante más de tres semanas, consolidará a Guadalajara y su zona metropolitana como uno de los polos culturales más vibrantes de México.
Con más de 50 actividades, la participación de 360 artistas de ocho países y una oferta que abarca circo, música, danza, exposiciones y arte público, este festival se ha convertido en una referencia obligada para locales, turistas nacionales e internacionales que buscan experiencias culturales de alto nivel.
A punto de cumplir tres décadas, el encuentro no solo ofrece espectáculos, sino que fortalece la formación de públicos y posiciona a Jalisco como un destino cultural de talla global.
La inauguración promete ser uno de los momentos más espectaculares de su historia reciente con la llegada, por primera vez a Latinoamérica, de la compañía australiana Circa, que presentará “Duck Pond” en el emblemático Teatro Degollado. Esta reinterpretación contemporánea de “El Lago de los Cisnes” mezcla acrobacia, humor y virtuosismo escénico, marcando el tono de una programación ambiciosa que busca sorprender y atraer a públicos diversos.
La música también será protagonista con presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que reunirá talento nacional e internacional en una serie de conciertos en el Teatro Degollado. A ello se suman exposiciones, música de cámara, propuestas multidisciplinarias y una ruta escultórica metropolitana con más de 50 piezas distribuidas en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco durante tres meses, llevando el arte directamente al espacio público y democratizando su acceso.
Más que un festival, el Festival Cultural de Mayo se ha consolidado como una poderosa plataforma turística y social que cada año atrae a miles de asistentes, dinamiza la economía local y proyecta a Jalisco como un destino donde la cultura es parte esencial de su identidad. Para visitantes, representa una oportunidad única para descubrir una ciudad que combina patrimonio, creatividad contemporánea y una agenda internacional de primer nivel.
En 2026, Guadalajara no solo recibe espectáculos: se reafirma como capital cultural del país.
Programación:
- https://festivaldemayo.org/