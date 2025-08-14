“Mirreyes vs Godínez: Las Vegas”. Una comedia espectacularmente divertida

Fue en el 2013 cuando se estrenó en cines la comedia “Nosotros Los Nobles”, con un éxito inimaginado y eso marcó una tendencia en el cine mexicano por la comedia ligera.

“Mirreyes vs Godínez: Las Vegas”

Desde entonces ha habido buenas propuestas, pero ninguna con un éxito parecido a la antes mencionada, eso hasta el 2019, cuando se estrenó “Mirreyes vs Godínez”, una comedia que también toca la diferencia de clases, pero desde otro enfoque, con un tono ligero que aporto una bocanada de aire fresco a la comedia mexicana.

La trama gira en torno a la muerte de un rico empresario zapatero, lo que da comienzo a una hilarante batalla entre los “Mirreyes” (los ricos) y los “Godínez” (clase trabajadora) para obtener el control de la compañía.

Otro gran acierto de esta película fue incluir en el reparto caras nuevas que no fueran los actores de siempre. El reparto principal estaba integrado por Pablo Lyle como Santi (actor que actualmente está pasando por una situación difícil en su vida personal), Daniel Tovar como Genaro, la prolífica actriz Regina Blandón como Michelle, Diana Bovio como Nancy, Gloria Stálina como Sofía, Alejandro de Marino como Shimon, Christian Vázquez como Conan, Roberto Aguirre como Ricardo, la comediante Michelle Rodríguez como Goyita y el standopero Carlos Ballarta como Mario.

“Mirreyes vs Godínez: Las Vegas”

Genaro Rodríguez es un joven godín que ha dedicado su vida a trabajar en Kuri & Sons y a aprender de su jefe Don Francisco Kuri, que lo quiere como a un hijo ya que sabe que su propio hijo Santiago, un mirrey, consentido, pero con un gran corazón, no tiene interés por la empresa.

Las circunstancias cambian cuando Don Francisco muere y Santiago decide hacerse cargo de la empresa, Genaro sabe que Santiago puede llevar Kuri & Sons a la ruina y Santiago odia la idea de que Genaro se encargue del negocio.

El problema comienza cuando Santiago decide que él y sus mirreyes van a trabajar por el futuro de Kuri, así como Genaro y sus godínez van a luchar por mantener sus puestos, entre tanta disputa los dos grupos pierden de vista al verdadero enemigo de la empresa, alguien dentro de la compañía que quiere destruirla y sacar un beneficio. Aunque todo termina bien.

Fue tanto su éxito que tuvo una secuela en el 2022, pero que se fue directo a streaming (VIX Plus) por motivos de la pandemia. Repitieron al reparto principal y también su éxito, de tal suerte que esta semana llega a la pantalla grande, de la mano del mismo director de las anteriores entregas, Chava Cartas, una tercera parte que llevara la aventura hasta Las Vegas.

“Mirreyes vs Godínez: Las Vegas”

En esta nueva entrega ambos bandos integrados como un solo equipo, deberán de librar la batalla más grande hasta hoy.

La zapatería de nuestros mirreyes y godínez favoritos del cine parece que finalmente le está yendo bien financieramente gracias a una exclusiva inversión realizada, pero cuando descubren que Genaro (Daniel Tovar) no consiguió una importante firma para un contrato, por lo que la compañía entra en una severa crisis. La empresa está en verdadero peligro.

Ahora, Mich (Regina Blandón) y Genaro, junto con todo el equipo de la oficina, se embarcan en el viaje más loco de sus vidas y deberán viajar a la ciudad del pecado, Las Vegas, para cerrar un contrato millonario durante una exclusiva convención de calzado en el Caesars Palace.

Y no importa lo que tengan que hacer para conseguir la firma de un contrato, deben cumplir su misión sí o sí. Lo que comienza como un simple viaje de negocios pronto se convierte en una avalancha de situaciones descabelladas, porque en Las Vegas la única constante es la sorpresa... y la cruda que ni el menudo más picoso te quita.

“Mirreyes vs Godínez: Las Vegas”

¿Podrán salvar la empresa y regresar con la ansiada firma, o terminarán más perdidos que aguinaldo en enero? Prepárate para una comedia en la que no solo se ponen a prueba las habilidades laborales, sino también el amor y la amistad, en una loca aventura donde todo está en juego.

El director Chava Cartas declaró en entrevista lo que fue llevar la aventura de “Mirreyes vs Godínez” hasta Las Vegas:

“El éxito de la historia se basa en el humor que hemos logrado. Hemos hecho de la eterna lucha de clases una divertida sátira y es innegable que prácticamente todos podemos identificarnos con alguno de los personajes, que ya son algo entrañables y puedo decir que hasta referencia en la comedia nacional de hoy”, dijo el director.

Cartas destacó el gran apoyo que el hotel brindó al proyecto, al no tener que pagar un dólar y dejarlos rodar en gran parte de sus instalaciones, incluyendo la suite en donde Tom Cruise grabó “Cuando los Hermanos se Encuentran” (Rain Man) hace 40 años.

“Nos adaptamos a los horarios en que el lobby era más tranquilo, pero tuvimos todo a nuestra disposición, incluso que apagaran la música ambiental para no ensuciar una escena”, dijo Cartas.

El cineasta explicó que los ejecutivos del hotel permitieron la filmación sin costo alguno porque saben el lugar del turismo mexicano en Las Vegas, el cual es el número uno en visitas.

Una película muy divertida, con una trama ágil que supera a las anteriores. Cabe señalar que el personaje de Pablo Lyle (Santi) es mencionado a manera de apoyo y homenaje, no es menester de hablar de temas delicados en esta sección, pero recordemos que el actor tuvo un desafortunado problema legal en Estados Unidos.

Recomendable para los fans de las comedias ligeras, se vale reír de chistes sin complicaciones. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

