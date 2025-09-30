El Teatro Jaime Torres Bodet reabre sus puertas con una renovada propuesta cultural para Guadalajara

El Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Cultura y en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, anunció la reapertura del Teatro Jaime Torres Bodet, uno de los recintos culturales más emblemáticos de la ciudad, el próximo 28 de septiembre.

Teatro Jaime Torres Bodet

Tras un proceso de remodelación integral, este espacio regresa a la vida cultural de la capital jalisciense con una cartelera que busca fortalecer la oferta artística y acercar el teatro, la música y los espectáculos a la comunidad.

El Teatro Jaime Torres Bodet, considerado un referente histórico y cultural para generaciones de tapatíos, se presenta renovado y con una visión de futuro que apuesta por la diversidad de propuestas escénicas y musicales. La reapertura no solo representa la recuperación de un inmueble de gran valor patrimonial, sino también la oportunidad de continuar con la misión de fomentar el acceso y la participación de la ciudadanía en la vida cultural.

La programación inaugural dará inicio a las 11:00 horas con la puesta en escena Legatus y Dimittas, del Colectivo Pies Hinchados. La obra narra la conmovedora historia de dos payasos que enfrentan la tensión entre el peso de la herencia familiar y la búsqueda de sus propios sueños, ofreciendo al público una experiencia emotiva y reflexiva. La función será gratuita y está dirigida a todas las familias tapatías.

Teatro Jaime Torres Bodet

Posteriormente, a las 12:00 horas, los Ensambles de las Escuelas de Música de Cultura Guadalajara ofrecerán un espectáculo musical con entrada libre, consolidando así el espíritu festivo y comunitario de esta jornada cultural.

Con estas actividades, el Gobierno de Guadalajara reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura cultural y con la creación de espacios accesibles para el disfrute de la ciudadanía. La reinauguración del Teatro Jaime Torres Bodet marca el inicio de una nueva etapa para este recinto, que se suma nuevamente a la red de escenarios que impulsan el talento artístico local y nacional.

La invitación está abierta para que la población acuda y forme parte de esta celebración que simboliza el regreso de un ícono cultural a la vida artística de Guadalajara

Teatro Jaime Torres Bodet

CARTELERA

• “Los Niños No Lloran”

3, 10, 17 y 24 de octubre – 19:00 h

Teatro – Boletos: Voy al Teatro $200 | Preventa $250 | General $180

• “La Madre Pasota”

4 y 11 de octubre – 19:00 h

Teatro – Boletia $200

• Antología de la Ópera y Zarzuela

25 de octubre – 19:00 h

26 de octubre – 12:00 y 16:00 h

Música – Voy al Teatro $350

• Marlento – Presentación del LP “Madrugada”

1 de noviembre – 20:00 h

• Festival El Arpa Latinoamericana / Sonidos que nos Hermanan

8 de noviembre – 19:00 h

Música – Preventa $180 | Con descuento $130 | General $250

• “La Muerte Hace Historia”

15 de noviembre – 18:00 h

16 de noviembre – 16:00 h

Teatro – Preventa $230 | General $250

• “Escurrimiento y Anticoagulantes”

21, 22, 23, 28, 29, 30 de noviembre y 5, 6, 7 de diciembre

Vie-Sáb 19:00 h | Dom 18:00 h

Teatro – General $350 | Descuento $200

• Teatro y Ensamble Solfeggio

11 y 18 de diciembre – 19:00 h

Acceso libre para alumnos, familiares y docentes

• “Y Así Perdió el Diablo (Pastorela)”

12 y 13 de diciembre – 20:00 h

14 de diciembre – 18:00 h

Teatro – Boleto físico $150