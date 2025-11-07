Diputados de Morena defienden la extinción del programa Verificación Responsable

Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador parlamentario de Morena. A su juicio, la idea de sustituir el modelo de Verificación Responsable, ya se consultó.

La bancada de Morena en el Congreso local afirmó que se mantiene en la postura de que se elimine el programa Verificación Responsable y en su lugar se regrese al programa de Afinación Vehicular.

El coordinador de la bancada legislativa, Miguel de la Rosa Figueroa, explicó que en estos días se abrió un espacio para revisar el dictamen que aprobó la Comisión de Medio Ambiente, sin embargo, no se tiene previsto que se abra un periodo para realizar un Parlamento Abierto, como lo solicitaron diversos colectivos ambientalistas, entre ellos el Ecologista Jalisco y GDL en Bici.

De la Rosa Figueroa aclaró que ellos retomaron la postura de diversos colectivos ciudadanos, entre ellos Afinación Sí Verificación No, por lo que se hicieron consultas por un largo tiempo.

“Lo que nosotros pensamos es que los ciudadanos evidentemente deben de participar de los procesos de afinación de sus vehículos. Lo que no consideramos es que la Verificación se siga haciendo por una sola empresa y al costo que se está cobrando por este servicio. Nosotros pensamos que sí es posible pasar a un proceso de Afinación y de Verificación, con talleres autorizados en distintos puntos con distintos prestadores de servicio de esta labor y a costos mucho menores, porque en este momento es el presupuesto del estado el que está solventando un pago excesivo a una sola empresa”, expresó.

En este momento, el diputado de Morena subrayó que ya no es el momento de realizar un Parlamento Abierto.

“Quiero decir que el dictamen que se aprobó surge esencialmente de una propuesta ciudadana. Distintos colectivos se organizaron y por meses estuvieron consultando a la ciudadanía en torno al programa verificación y de esa consulta ellos mismos elaboraron una propuesta de iniciativa para modificar la ley y sustituir este programa por una opción diferente. Nos parece que es un dictamen muy legitimado porque surge del propio esfuerzo de la gente”, ponderó.

El dictamen se votó a favor en la Comisión de Medio Ambiente y aún no se somete a votación del pleno, por lo que aún no es un asunto concluido.