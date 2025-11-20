“Antenas al Vacío”, una muestra conceptual con obra Fernando Sampietro en el Museo Cabañas

Con una obra que permaneció prácticamente invisible durante décadas, debido a una memoria fragmentada y relegada al ámbito familiar, el Museo Cabañas abrirá el sábado 22 de noviembre “Antenas al vacío”, una exposición dedicada al creador conceptual Fernando Sampietro (1951–1984).

“Antenas al Vacío”

Considerado parte de la última generación marcada por la influencia cultural del exilio republicano español en México, Sampietro transitó del camino familiar como ingeniero textil a una práctica artística autodidacta y vanguardista, que describía como “un grito en el vacío”.

“Antenas al Vacío”

La muestra, curada por Cuauhtémoc Medina y Ana Sampietro, articula distintos momentos de su breve pero intensa producción, esto es, ejercicios de apropiación irónica, pinturas de tinacos y antenas de la Ciudad de México, y un cuerpo relevante de piezas en cine Super 8, que abarca desde animación y ficción hasta registros experimentales y materiales filmados directamente de la televisión en los años setenta.

“Antenas al Vacío”

La exposición, presentada inicialmente en el Museo Universitario del Chopo, en 2024, despertó interés por reconsiderar el lugar de Sampietro dentro del arte contemporáneo mexicano.

Su llegada al Museo Cabañas profundiza este esfuerzo de revisión crítica, al acercar al público una obra atravesada por la sensibilidad, la experimentación y una estética cercana al pop, el conceptualismo y lo post-fotográfico.

“Antenas al Vacío”

PARA SABER

La inauguración será el sábado 22 de noviembre a las 11:00 horas, en las salas 1 a 5 del Circuito Norte del Museo Cabañas. Estará abierta al público al 22 de febrero de 2026.