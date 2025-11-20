“Polimeratus”, un reino construido desde la basura

El Colectivo i presentará “Polimeratus, reino de la basura”, una propuesta dancística contemporánea dirigida y coreografiada por Larisa González, que invita al público a reflexionar sobre los residuos que habitan tanto en el entorno como en el interior de cada individuo.

“Polimeratus, reino de la basura”

La puesta en escena se compone de un lenguaje experimental dividido en cinco momentos, donde el cuerpo y el movimiento dialogan con materiales reciclados para construir una experiencia visual y emocional.

La obra está integrada por siete bailarines formados en la Escuela de Danza de la Universidad de Guadalajara, quienes interpretan las escenas: Animalitos libres, El amarre, El muro, Escarabajos y La marea, final. El diseño estético se basa en vestuarios, escenografías y utilería elaborados con desechos recolectados, que se transforman en extensiones vivas de los personajes. Esta acumulación de materiales se engancha, se adapta y se moldea a los cuerpos, creando una instalación escénica que evoluciona en tiempo real.

La experiencia se complementa con música original compuesta por el músico Santi Maisterra, cuyo trabajo sonoro acompaña la narrativa de acumulación, desgaste y transformación que caracteriza a “Polimeratus”.

El montaje forma parte del programa Habita la Escena de la Secretaría de Cultura de Jalisco, enfocado en impulsar propuestas artísticas que exploran nuevas formas de creación escénica.

POLIMERATUS

Sábados 22 y 29 de noviembre

Sábados 6 y 13 de diciembre

18:00 hrs

Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera

(Carretera Chapala–Jocotepec 168, colonia La Floresta, en Ajijic)

Entrada libre con boleto disponible a través de la plataforma Boletia

Colectivo i

Agrupación independiente integrada por varias disciplinas; danza, música, clown y arte visual, desde su inicio fue creada con una visión diversa e incluyente que colabora con artistas independientes. Han participado en el festival callejero “Habana en Movimiento” en la Habana, Cuba en el año 2014 al 2025, Festival Internacional Onésimo González y Festival Espiral en el teatro principal en la Universidad Autónoma de Guanajuato. Festival Ucupacha, Cusco, Perú 2019. En noviembre de 2021, estrena la pieza de danza POLIMERATUS, obra creada con el apoyo a creadores con trayectoria en danza 2020 del PECDA.

ELENCO Y EQUIPO CREATIVO