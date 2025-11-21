“Desde el interior”, la nueva exposición de Víctor Hugo Pérez en Sala Silenciosa

Sala Silenciosa presenta “Desde el interior”, la más reciente exposición individual del artista plástico Víctor Hugo Pérez, integrada por 33 piezas entre pinturas, acuarelas y cerámicas realizadas en los últimos meses.

La exposición “Desde el interior” propone un recorrido hacia el territorio imaginario, emocional y psicológico de Pérez: un espacio donde coexisten anhelos, temores, memoria y afectos, y que el creador concibe como una “casa onírica” en la que se mezclan belleza y crudeza.

"Tarde de verano"; obra de Víctor Hugo Pérez

Las obras exhibidas destacan por su expresividad y potencia visual, revelando un universo íntimo que se despliega a través de figuras, atmósferas y símbolos propios del lenguaje plástico del artista. La exposición se complementará con diversas actividades paralelas, entre ellas un taller impartido por el propio Víctor Hugo Pérez y recorridos guiados, cuyas fechas serán anunciadas próximamente en los canales oficiales de Sala Silenciosa.

“Desde el interior” permanecerá abierta al público del 24 de noviembre de 2025 al 24 de enero de 2026. Quienes deseen asistir deberán registrarse previamente a través de WhatsApp en el número 33 2937 1404.

Víctor Hugo Pérez (Cortesía)

Víctor Hugo Pérez (Guadalajara, 1975)

Cuenta con más de tres décadas de trayectoria desarrollada en pintura, dibujo, gráfica, cerámica, bronce y talla en madera. Su obra se distingue por el uso expresionista de empastes y texturas, generando imágenes de gran dinamismo que exploran una mirada profundamente personal: su relación con animales, mujeres, niños y espacios íntimos.

Ha participado en más de cincuenta exposiciones en México y el extranjero, incluidas muestras recientes en Proyectos Monclova (CDMX) y el Centro Cultural Clavijero (Morelia).

En 2025 fue seleccionado para presentar un solo booth en Frieze Los Ángeles. Entre sus publicaciones destacan “Mi perro bravo” (2015), “Instinto” (2018) y “Hembras” (2018). Su obra forma parte de colecciones en instituciones como el MUSA, el Museo Cabañas, el National Museum of Mexican Art y el Museo Amparo, entre otros.

PARA SABER

Inauguración: Sábado 22 de noviembre, 12:00 hrs (requiere registro previo)

Clausura: 24 de enero de 2026

Lugar: Sala Silenciosa (López Cotilla 814, Colonia Americana, Guadalajara)

Obras en exhibición: 33 piezas (acuarelas, pintura y cerámica)

Contacto para confirmar asistencia:

WhatsApp 33 2937 1404