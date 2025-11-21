Donde la música te reinicia la vida: e·choes festival

“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”. — Confucio.

Un día eres tú: estudias, trabajas, te bañas, comes, llega la noche, duermes. Al siguiente día lo mismo. Y al otro también.

Hasta que un buen día ves anunciado un festival con varios grupos que te gustan. Otros no los conoces, pero puedes buscarlos, escucharlos, enamorarte o descartarlos.

Te imaginas ahí: desde temprano, relajado, sin prisa, con comida, bebida, con amigos, con la pareja, sin ella, con los del trabajo, los de la escuela o los del barrio. El punto es llegar dispuesto a disfrutar música al aire libre, con el corazón desarmado.

Porque después de un concierto ya no eres el mismo.

Después de un festival, tu vida cambia.

La piel se pone chinita cada que escuchas las canciones que oíste en vivo.La música en vivo entra por los oídos, se queda en el cerebro, pero principalmente se te instala en el corazón.

Concierto

“Yo era como ustedes, pero yo evolucioné”. — El Wawa.

La gente que va a conciertos es más feliz que una lombriz. Una vez que pruebas un show en vivo te vuelves adicto: la vibra, la energía, la emoción… todo eso te dura para siempre.

Y claro que recuerdas:

• Radiohead en el Cine Roxy

• El Motorocker Fest

• El Roxy Fest

• El Coordenada

• El Festival Adverso

• El Zero Fest

• El MX Beat

• El Festival Razteca

Y la lista sigue creciendo.

Concierto

Ahora súmale uno más: el 29 de noviembre llega el e·choes festival music + arts / Tesistown 2025, tercera edición del festival indie de Guadalajara, encabezada por Foster the People después de ocho años sin pisar la ciudad. Y este es el lineup:

FOSTER THE PEOPLE

Banda estadounidense formada en Los Ángeles en 2009.

Mark Foster e Isom Innis mezclan pop rock, electrónica y ese toque melódico que se te pega en el alma. Con éxitos generacionales y una fanbase fiel, serán los encargados de cerrar el festival. Su cuarto álbum, Paradise State of Mind, salió el 16 de agosto de 2025.

CUCO

Omar Banos, nacido en Inglewood, se convirtió en fenómeno global con “Lo Que Siento” (2017). Con millones de reproducciones y un estilo propio que mezcla bedroom pop, melancolía y spanglish, Cuco llega con dos discos de estudio y un arsenal de rolas que ya son himnos para toda una generación.

TWO FEET

Zachary “Bill” Dess, originario de Manhattan, comenzó en el jazz y el blues antes de transformarse en Two Feet. El sencillo “Go Fuck Yourself” lo lanzó al mundo en 2017; “I Feel Like I’m Drowning” se trepó al top de Billboard. Su estilo: sensual, oscuro, minimalista y adictivo.

PUMA BLUE

Jacob Allen, alma triste y elegante del indie jazzeado. Influenciado por Portishead, D’Angelo, Jeff Buckley y Radiohead, su música es íntima, nocturna, frágil y poderosa. Un viaje emocional que en vivo se vuelve experiencia espiritual.

DISCO BAHÍA

Desde León, Guanajuato, María Torres, Pablo Suárez y Tongo Gutiérrez mezclan electropop, indie y melodías pegadizas que ya conquistaron oídos. Su propuesta es fresca, luminosa y perfecta para un festival al aire libre.

e·choes festival regresa después de una pausa y promete convertirse nuevamente en el punto de encuentro del indie en Guadalajara.

Vas, disfrutas y nunca vuelves a ser el mismo.