Sin Yolanda Maricarmen: la franquicia tapatía que conquistó la fiesta femenina… y ahora cruza fronteras

Hay días en los que una canción de despecho duele menos si se canta acompañada. Días en los que brindar sirve para aligerar la nostalgia, y bailar —con amigas cerca, en un espacio seguro— se vuelve un acto de liberación.

Maricarmen (Cortesía)

Sin Yolanda Maricarmen entendió esa necesidad desde el principio: la fiesta no solo se brinda, también se siente. Y por eso se volvió, en tiempo récord, un refugio contemporáneo donde las mujeres pueden llorar tantito, reír mucho y, sobre todo, sentirse protegidas.

Lo que inició en Guadalajara como una cantina moderna construida desde la sororidad, la autenticidad y el desahogo emocional hoy es una de las franquicias más comentadas del país y un modelo que ya comienza a conquistar Estados Unidos.

Con un enfoque de hospitalidad poco común —emocional, creativo y profundamente conectado con la comunidad femenina— el corporativo tapatío logró lo que muchos bares intentan y pocos alcanzan: convertirse en un lugar donde las mujeres realmente quieren estar.

Ese éxito natural, impulsado por redes sociales y una demanda que superó expectativas desde agosto de 2024, dio vida a una nueva sede: Maricarmen, la “hermana menor” del concepto original. Fresca, atrevida y diseñada para celebrar la vida sin filtros, abrió sus puertas los días 14, 15 y 16 de noviembre con más de 1,200 asistentes, confirmando que Guadalajara busca espacios donde la fiesta, el desahogo y la comunidad conviven de manera orgánica.

Maricarmen (Cortesía) (Oscar_Rvs)

Además de su atmósfera vibrante, Maricarmen ha crecido gracias a dinámicas que promueven convivencia segura y apoyo entre mujeres: tragos 2x1 de miércoles a sábado, barra gratis para mujeres los miércoles de 7 a 10 pm, y celebraciones de cumpleaños con botellas 2x1 y regalos especiales. Más que promociones, funcionan como un recordatorio de que la fiesta también puede ser un lugar donde cuidarse mutuamente.

Mientras Sin Yolanda continúa firme en Jardines de San Ignacio, Maricarmen consolida la expansión de un corporativo que entendió algo esencial: cuando la música cura, la noche se vuelve más amable… y la seguridad no es un plus, sino la base de todo.

Dónde está Maricarmen

Av. Rubén Darío 1045-A, Lomas de Providencia, Guadalajara

