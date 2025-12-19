“¿Dónde está la casa de mi padre?”, una mirada íntima al duelo, la identidad y los afectos no dichos

La película “¿Dónde está la casa de mi padre?” narra la historia de un beisbolista que, tras haber alcanzado su mejor momento profesional, sufre un accidente que le impide volver a lanzar como antes. Esta ruptura lo conduce a una depresión profunda que corre en paralelo al proceso vital de su hermana, quien está a punto de casarse.

“¿Dónde está la casa de mi padre?”

Durante una mudanza, ambos encuentran una fotografía que pone en duda la identidad de su padre, a quien nunca conocieron, detonando un viaje físico y emocional por su historia familiar, marcado por la soledad, el duelo y la necesidad de perdón.

Eduardo Zuno explica que la película surge desde un lugar íntimo y autobiográfico. El director comparte que el guion nació de la relación con su hermana gemela y de fragmentos de su propia vida, emociones y cuestionamientos personales que decidió transformar en ficción. “Tomé pedazos de mi camino y los llevé al papel, con sentimientos reales que me han acompañado durante años”, señala, al referirse al origen del proyecto.

“¿Dónde está la casa de mi padre?”

Zuno también revela que el filme fue concebido como una meta personal muy clara: terminarlo antes de cumplir 26 años. Más que cerrar un proyecto cinematográfico, el director busca dejar una huella de quién es en este momento de su vida. En ese proceso, enfrenta retos emocionales y físicos que han puesto a prueba su constancia, pero que han terminado reafirmando su convicción de que la persistencia también forma parte esencial del acto creativo.

En cuanto a la producción, la película se financia a través de diversos productores ejecutivos provenientes de distintos ámbitos, además de una aportación personal del propio director. Zuno destaca el respaldo de personas cercanas que creyeron en la historia desde el inicio y ayudaron a tender los puentes necesarios para hacerla realidad, convirtiendo el proyecto en un esfuerzo colectivo sostenido por la confianza.

El elenco, explica el realizador, se fue conformando de manera orgánica a partir de esas mismas redes de apoyo. Personas que creyeron en la película facilitaron el contacto con actores que conectan emocionalmente con la historia. Además, Zuno decidió incluir a personajes de su ópera prima en pequeños papeles, como un gesto de gratitud hacia quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos en el cine.

“¿Dónde está la casa de mi padre?”

Finalmente, el director adelanta que “¿Dónde está la casa de mi padre?” tiene un recorrido ambicioso. El plan contempla su presentación en la Gran Fiesta del Cine Mexicano en 2026, su exhibición en salas de Cinemex, un circuito por festivales nacionales e internacionales, y posteriormente su llegada a una plataforma de streaming, con la mira puesta en consolidarse también en la cartelera nacional.

La película, afirma Zuno, representa no solo un crecimiento técnico, sino una apuesta por dejar una marca personal en el cine mexicano contemporáneo.