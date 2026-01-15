“Tom y Jerry: La Brújula Mágica”: Aventura en la Antigua China

Me llevé toda una sorpresa con esta película. Yo pensé que sería una comedia ligera de pastelazo, con una trama sin muchas complicaciones, pero estaba muy equivocado.

“Tom y Jerry: La Brújula Mágica”

De entrada, “La brújula mágica” no es simplemente una historia situada en la ancestral cultura china, sino que se planeó para conquistar al público asiático desde sus inicios. Se trata de un proyecto hecho en conjunto entre Warner Bros. y dos productoras chinas: China Film Group y Origin Animation. Eso lo cambia todo. De hecho, el director Zhang Gang también escribió el guion y se dio a la tarea de conjuntar una historia con todo el folclore oriental, llena de fantasía.

Aun así, es todo un viaje a la nostalgia y una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan a estos personajes clásicos. Pero antes de continuar con esta reseña, hablemos de sus orígenes para ponernos en contexto:

Tom y Jerry son dos personajes animados, un gato (Tom) y un ratón (Jerry), que protagonizaron un gran número de cortometrajes creados, escritos y dirigidos por William Hanna y Joseph Barbera (antes de la fama de su empresa Hanna-Barbera). Estos cortos son importantes por haber ganado siete premios Oscar, empatando con “Silly Symphonies” de Walt Disney como las series animadas con más premios.

“Tom y Jerry: La Brújula Mágica”

Las series fueron producidas por el estudio de Hollywood de Metro-Goldwyn-Mayer desde 1940 hasta 1958, cuando el grupo de animación del estudio fue cerrado. Desde entonces hasta la actualidad, estos simpáticos personajes han tenido muchas versiones exitosas, tanto para televisión como para cine. Son un clásico animado, prácticamente creadores de la comedia física, y aunque de pronto toman un descanso mediático, siempre regresan.

Ahora, retomando esta nueva entrega, desde el inicio la trama nos deja en claro que las aventuras de Tom y Jerry ya evolucionaron y van más allá de un gato y un ratón corriendo por una casa y causando destrozos.

La historia comienza con Jerry cruzando la ciudad rumbo al museo para ver una exhibición sobre la antigua China, donde se exhibe la Brújula Mágica. Al llegar, resulta que el guardián del museo es el gato Tom, quien no está dispuesto a dejar pasar a Jerry, por lo que comienza la persecución que termina en el salón de la brújula y, por accidente, este artefacto los lleva al pasado.

“Tom y Jerry: La Brújula Mágica”

Por cierto, hay una historia que debemos conocer antes de continuar: en la antigua China hubo un ser divino llamado Fénix que se volvió arrogante y egoísta; tanto fue así que llegó a lastimar a los seres vivos de una aldea. Él poseía un artefacto prodigioso llamado la Brújula Mágica, un artilugio que hacía poderoso a su portador. Un día se portó tan mal que hizo enojar a la máxima divinidad china (nunca se menciona el nombre para no entrar en detalles religiosos), quien lo expulsó del paraíso, lo convirtió en humano, lo despojó de la Brújula Mágica y le impuso como condena enmendar sus errores y encontrar la brújula en un plazo no mayor a 300 años. Fénix, acompañado de varias gárgolas —bastante pintorescas—, con el tiempo se convirtió en protector de la aldea, tarea que desempeñaban más o menos bien. Además, cada año se encargaban de organizar un festival de Año Nuevo, donde la pirotecnia era la estrella y toda la aldea esperaba con alegría esa fiesta.

El villano de la historia es la Mega Ratota, una rata que es un genio tecnológico y cuenta con un ejército de más ratas (incluso un dragón mecánico tipo kaiju). Su objetivo es encontrar la mítica Brújula Mágica para volverse superpoderosa y gobernar toda China (y ya de paso arrasar con la aldea).

“Tom y Jerry: La Brújula Mágica”

En la primera escena que vemos en la China ancestral hay una pelea entre Fénix y su equipo de gárgolas contra la Mega Ratota y su ejército, donde al parecer los buenos están perdiendo. Pero ¿quién creen que llega accidentalmente a salvar el día? ¡Exacto, Tom y Jerry!

A partir de ese momento comienza una aventura llena de humor, acción y drama. Conoceremos mucho de la cultura china y veremos una película muy completa, con una animación vanguardista.

La trama es original y muy buena; sin embargo, como película de Tom y Jerry, hay momentos en los que pesa más la historia del guerrero Fénix —la cual, por cierto, es muy parecida a la leyenda del Rey Mono— y pareciera que Tom y Jerry son una simple comparsa, a comparación de su última película en pantalla grande de 2021 (la cual combinó acción viva y animación), donde el gato y el ratón dominaron toda la trama, aun con un par de historias secundarias. Aunque, eso sí, tienen sus momentos para lucirse.

La trama tiene un formato muy distinto al de una película occidental; de hecho, si son fans de los doramas de época, les va a encantar. Incluso hay dos batallas finales bastante épicas.

“Tom y Jerry: La Brújula Mágica”

La película también tiene sus momentos nostálgicos, con guiños a escenas clásicas de las caricaturas originales y, por supuesto, mucho humor físico. Incluso, en el momento menos pensado, escucharemos el tema clásico.

Recomendable para los fans de Tom y Jerry y para cinéfilos que disfrutan de historias de fantasía oriental de época. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

Los invito a checar mi Facebook: Cinéfilo HD y Comictlán TV, donde platico sobre cine de superhéroes y de culto, además de tener promociones con obsequios.