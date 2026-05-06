A partir del 4 de mayo, la Licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco abrió su proceso de admisión para el ciclo 2026B, una oferta académica enfocada en la formación de profesionistas capaces de vincular las artes con la sociedad.

Este programa académico, único en su tipo a nivel nacional, tiene como eje central la mediación artística, un enfoque que busca fortalecer el diálogo entre las artes, las expresiones culturales y la sociedad mediante la gestión cultural, la educación artística, la curaduría y la crítica.

Abre convocatoria la Licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura Jalisco para el ciclo 2026 B (MARTE C MERLOS @martec)

La Licenciatura en Artes forma mediadores capaces de desarrollar saberes teóricos y prácticos en distintas áreas del campo artístico, brindando herramientas para desempeñarse profesionalmente en proyectos culturales, educativos, curatoriales y de investigación en arte.

El programa está diseñado para cursarse en ocho semestres y permite a las y los estudiantes trazar su propia ruta profesional mediante distintas formaciones especializantes, entre las que destacan gestión cultural, curaduría, crítica en el arte, mediación artística y enseñanza en las artes.

Abre convocatoria la Licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura Jalisco para el ciclo 2026 B (ALICIA REYES)

Además, cuenta con un convenio ante la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que respalda la formación superior con validez estatal y federal, fortaleciendo el desarrollo académico de sus estudiantes.

Como parte de su formación, la comunidad estudiantil participa en proyectos y espacios de difusión, entre ellos: Revista LEA, una publicación que funciona como archivo vivo de investigaciones y reflexiones de estudiantes; Galería Mutante, un espacio semestral donde se presentan proyectos artísticos y experimentales; y Periféricos, un encuentro dedicado a pensar estrategias de comunicación para las artes y la cultura.

La licenciatura está dirigida a personas con bachillerato concluido interesadas en involucrarse en el ámbito de la mediación artística y en el desarrollo de proyectos culturales comprometidos con su contexto.

Abre convocatoria la Licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura Jalisco para el ciclo 2026 B

Para más información, pueden escribir al correo licenciaturaenartes.sc@jalisco.gob.mx o comunicarse al teléfono 33 3030 4500 ext. 53482, en un horario de lunes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas.

PARA SABER

El proceso de admisión 2026B se desarrollará de la siguiente manera: