Continúa esta semana el Festival Enfoques Audiovisuales Proyecta en Guadalajara

Con la proyección de una muestra de cortometrajes jaliscienses inició el Festival Enfoques Audiovisuales Proyecta en el Edificio Arroniz, encuentro que esta semana continúa con talleres, conferencias, laboratorios y funciones especiales dirigidas a estudiantes, creadores emergentes y profesionales del sector audiovisual.

Actividades del Festival Enfoques Audiovisuales Proyecta 2026

El festival reúne por primera vez las retribuciones sociales de los programas Proyecta Producción y Proyecta Traslados 2025 en un formato enfocado exclusivamente a las artes audiovisuales, donde beneficiarios comparten experiencias y procesos creativos como parte del compromiso social derivado de los apoyos culturales.

Durante la inauguración, Alejandra Cruz Peña, jefa de Fondos para el Desarrollo Cultural, destacó el alcance de estas convocatorias y su impacto en el ecosistema cultural del estado. Señaló que las artes audiovisuales integran diversas disciplinas artísticas y permiten desarrollar proyectos culturales que se producen y presentan en Jalisco.

La apertura incluyó una muestra de nueve cortometrajes realizados en la entidad, curada por Alejandro Álvarez del Castillo, quien explicó que la selección busca visibilizar la diversidad del cine local y generar diálogo entre realizadores y público a partir de historias y temáticas vinculadas con el contexto jalisciense.

Tras la proyección se realizó un conversatorio con los creadores, mientras que la programación del festival —que continúa durante esta semana— contempla charlas sobre la presencia del cine de Jalisco en festivales internacionales, estrategias para participar en mercados como Cannes, sesiones de pitching, funciones especiales y laboratorios de creación audiovisual.

Programa

https://portalesmuli.s3.amazonaws.com/sc/documents/2-Programa_de_mano-Audiovisuales-Proyecta_compressed.pdf