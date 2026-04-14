Papirolas 2026 tendrá a los colores y la luz como su tema principal

La edición 31 del Festival Papirolas se llevará a cabo del 7 al 11 de octubre en el Centro Cultural Universitario, con el tema “Colores, somos luz” como eje de sus actividades.

Durante la presentación, la directora del festival, Marcela García Bátiz, explicó que la temática guiará los talleres, actividades culturales y lúdicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

“Este tema tiene a los tres personajes que son tres esencias distintas y que al unirse hacen posibles todos los colores, como sucede también cuando sumamos ideas, talentos y miradas, como lo hacemos en el festival Papirolas. Cambiar cada año de tema e imagen hace a Papirolas un festival vivo y en constante transformación; nos permite tejer un hilo conductor, un discurso que atraviesa cada experiencia y que se mantiene siempre fiel a nuestros ejes temáticos, que son el arte, la cultura, la educación, el medio ambiente, la inclusión, la cultura de la paz, la salud y el deporte”, declaró.

La edición estará acompañada por los personajes “R”, “G” y “B”, inspirados en los colores luz, que representan el rojo, verde y azul. García Bátiz señaló que el tema fue elegido mediante una consulta a las y los asistentes de la edición anterior.

Festival Papirolas (Cortesía)

“Este tema no lo decidimos solos. Desde un enfoque de derechos, los escuchamos a ellos: niñas, niños y adolescentes, ellos son los que eligen el tema anual”, explicó.

Los colores serán abordados desde distintas disciplinas como la física, la química, el arte, la historia y la psicología. El programa completo de actividades se dará a conocer en agosto. La artista gráfica Claudia Tello diseñó a los personajes del festival, inspirada en el sistema de colores luz asociado al ingeniero jalisciense Guillermo González Camarena.

“Los colores dan una enorme posibilidad de jugar con las transparencias cuando se intersectan; además, está muy bien aterrizado en la frase de ‘somos luz’ y vaya si nos hace falta recordar que somos luz y que deberíamos tomar la decisión de ser luz en cualquier lugar que toquemos”, señaló.

Durante la presentación también se anunció la convocatoria para el quinto Concurso internacional de cartel en categorías infantil y juvenil, en colaboración con la organización Escucha mi voz.

Las personas interesadas podrán enviar trabajos con el tema del festival hasta el 2 de agosto de 2026. Se seleccionarán 20 propuestas finalistas que serán exhibidas durante el evento y en sus extensiones regionales.

En la edición 2025, el festival registró una asistencia de 104 mil 400 personas, y para este año se prevé una afluencia similar o mayor.