Radio UdeG lanza series sonoras en homenaje a Juan Rulfo por aniversario de la FIL

Radio Universidad de Guadalajara anunció el estreno de dos series sonoras dedicadas a Juan Rulfo, como parte de las actividades por los 40 años de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Las producciones, tituladas “Tantas voces en una” y “En lengua viva”, serán transmitidas a partir del 14 de abril por el 104.3 FM y estarán disponibles para su distribución libre.

La serie “Tantas voces en una” presenta una reinterpretación de la obra de Rulfo en distintos idiomas, acompañada por instrumentos representativos de diversas tradiciones musicales, como la vihuela y el guitarrón de México, el banjo de Estados Unidos, el acordeón musette de Francia o el shakuhachi de Japón, entre otros.

Por su parte, “En lengua viva” recupera la voz del propio autor para abordar episodios de su vida, como su infancia, su trayectoria profesional y su proceso creativo.

Con estas producciones, la emisora universitaria se suma a las actividades conmemorativas del encuentro literario, considerado uno de los más importantes en lengua española.

Además, como parte del programa, se realizará un maratón de lectura de la novela Pedro Páramo el próximo 23 de abril a las 10:00 horas en la explanada de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, el cual será transmitido en vivo por la misma frecuencia.