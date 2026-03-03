Comienzan Martes Musicales de marzo con la Camerata Femenina de Jalisco

Los Martes Musicales del mes de marzo comenzarán con la presentación de la Camerata Femenina de Jalisco, un ensamble dirigido por Ailyn Urquiza Don, que se presenta este 3 de marzo, a las 19:30 horas, en la Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen.

La Camerata Femenina de Jalisco es un ensamble único en su tipo, señala su directora, quien fundó la agrupación en 2014, hasta el momento no hay otra orquesta puramente femenina, asegura Urquiza Don. La Camerata realza ese valor que tenemos las mujeres que estamos trabajando, creando y haciendo arte todo el tiempo.

En este concierto que se realiza en el marco de las actividades que realiza la Secretaría de Cultura por el 8M, será presenta el programa “Barrocomántico”, una selección de música barroca, compuestas para cuerdas, comenzando con música de Antonio Vivaldi, Fritz Kleisler, Johan Sebastian Bach y Ralph Vaughan Williams, entre otros.

Los asistentes al concierto podrán conocer el trabajo de la Camerata Femenina de Jalisco, que, integrada por destacadas instrumentistas del estado, busca también visibilizar, fortalecer y difundir el talento femenino en la música de concierto.

Su propuesta artística se caracteriza por la excelencia interpretativa, la versatilidad estilística y un firme compromiso con la formación de públicos.

La programación del mes de marzo continuará todos los martes, a las 19:30 horas. El 10 de marzo, se presenta el Sexteto aliento “Raíz Madera”, un ensamble dedicado a la interpretación y difusión de la música tradicional mexicana y latinoamericana, mientras que el 17 de marzo, toca el turno al “Trío Sonoro”, una agrupación especialista en música latinoamericana y popular, con un estilo fresco que fusiona tradición y sensibilidad contemporánea.

Agéndalo

Camerata Femenina de Jalisco

3 de marzo / 19:30 horas

Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen

Av. Juárez 638, Guadalajara Centro

Entrada libre

Sexteto aliento - Raíz Madera

10 de marzo / 19:30 horas

Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen

Av. Juárez 638, Guadalajara Centro

Entrada libre

Trío Sonoro