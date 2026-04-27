GDLuz 2026 cierra con más de 1.6 millones de visitantes y reafirma su impacto cultural y turístico

La novena edición de GDLuz concluyó con una afluencia superior a 1.6 millones de asistentes, confirmando su relevancia como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del país.

Durante cuatro días, el Centro Histórico de Guadalajara se transformó en un escenario de luz, música y tecnología que atrajo a visitantes de todas las edades.

El recorrido, de más de dos kilómetros entre la Catedral de Guadalajara y el Instituto Cultural Cabañas, ofreció una experiencia inmersiva que combinó tradición y modernidad. Instalaciones como la muñeca Lele monumental, el túnel de luces, figuras de agaves, trompetas y el león de palillismo destacaron por su creatividad y conexión con el folclor mexicano y jalisciense.

El evento no solo brilló por su propuesta artística, sino también por su organización. Con la participación de más de 5 mil elementos de distintas dependencias, el Gobierno de Guadalajara implementó un operativo que garantizó saldo blanco, movilidad fluida y servicios continuos, generando un ambiente seguro, ordenado y familiar durante toda la jornada.

Con estos resultados, GDLuz reafirma su papel como motor de cohesión social y promoción cultural, además de fortalecer la proyección de Guadalajara como un referente nacional e internacional en la realización de festivales de gran escala.

La alta participación ciudadana refleja la confianza en este tipo de eventos que revitalizan el espacio público y consolidan al Centro Histórico como un punto de encuentro activo y vibrante.