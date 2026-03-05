“Hoppers: Operación Castor”, lo nuevo de Disney y Pixar

¿Qué pasaría si pudiéramos entendernos y comunicarnos con los animales? Esa es la cuestión que nos propone la nueva película animada de Disney y Pixar “Hoppers: Operación Castor”, que está dirigida por Daniel Chong (Los Osos Escandalosos).

“Hoppers: Operación Castor”

En esta nueva comedia de aventuras, un grupo de científicos descubre cómo hacer “saltar” la conciencia humana a réplicas robóticas de animales, permitiendo a las personas comunicarse con ellos como si fueran uno más.

La adolescente Mable, una amante de los animales, aprovecha la oportunidad de utilizar esta nueva tecnología para “trasladar” su conciencia a un castor robótico realista y comunicarse directamente con los animales. A medida que descubre misterios del mundo animal más allá de lo que jamás hubiera imaginado, Mabel se hace amiga del carismático castor Rey George y debe reunir a todo el reino animal para enfrentarse a una gran amenaza humana inminente: el persuasivo alcalde Jerry.

Antes de entrar en materia debo señalar que al más puro estilo de “UP: Una Aventura de Altura”, la película nos hará llorar en los primeros diez minutos.

“Hoppers: Operación Castor”

En el inicio, conocemos a una joven Mabel, llena de ira tras un intento fallido de sacar a sus mascotas de la escuela. Para calmarla, su abuela la lleva a un claro del bosque detrás de su casa. Se sientan juntas en silencio y observan la naturaleza: las hojas se mueven con el viento, los renacuajos revolotean en el agua, los castores y los patos nadan con sus crías. Es pura serenidad, esa que, como dice la abuela Tanaka, sólo puede surgir al reconocer que formas parte de un plan mayor, algo más grande que cualquier bosque.

Esa sensación de paz persiste en Mabel y su abuela cuidando el claro del bosque a lo largo de los años. No voy a decir spoilers, pero es difícil creer que sólo una hora después de esta secuencia serena y conmovedora, veremos a un grupo de animales provocándonos las más sonoras carcajadas.

Hay mucho que destacar sobre esta película que afortunadamente no es secuela, ni precuela de ninguna saga, sino una nueva y original historia donde Pixar vuelve a ser el Pixar original que nos cautivó y conocimos al principio y que fue perdiendo rumbo en su afán de dar un mensaje adulto y divagar en sus últimas entregas entre historias difusas que parecían ser películas de niños, dirigidas a un público adulto, ahora en esta nueva historia, Pixar retoma su ritmo y esencia original, una historia divertida que aunque tiene un mensaje contundente no cae en lo moralino. Se destaca como una mezcla equilibrada de humor histriónico, aventura y una carga emocional profunda que recuerda a los clásicos.

“Hoppers: Operación Castor”

Incluso algunos medios la han descrito como una versión de “Avatar” pero protagonizada por castores, elogiando su originalidad y capacidad de generar carcajadas constantes.

Definitivamente destaca su mezcla de humor, aventura y emoción, así como su enfoque en temas actuales como el respeto por la naturaleza y la conexión entre humanos y animales.

La música de la película es todo un tema aparte, el nuevo sencillo de SZA, “Save The Day”, es el tema principal de “Hoppers: Operación Castor”, y ya está disponible en plataformas digitales. “Save The Day” cuenta letra de SZA y música compuesta por SZA, Ben Lovett y Rob Bisel. La banda sonora completa incluye música original de Mark Mothersbaugh.

El director Daniel Chong comentó: “La música de SZA me salvó durante la realización de esta película. Fue un salvavidas durante el estrés del proceso de filmación, una voz que me reconfortó e inspiró durante todo el proceso. Me pareció perfecto contar con una canción original de SZA, que ella le diera voz a la película y a sus temas esperanzadores.

“Hoppers: Operación Castor”

Cuando escuchamos la canción por primera vez, algunos de nosotros lloramos; SZA capturó a la perfección el corazón de nuestra protagonista, Mabel. “Save The Day” no es solo un viaje emocional a través de las convicciones de Mabel, sino un himno para toda una generación que busca una vía para cambiar el mundo”.

Chong también reflexionó sobre la banda sonora de la película y señaló: “Mark es una fuerza creativa y capturó la energía alocada de “Hoppers” con su genio musical, al tiempo que fue una presencia generosa y solidaria para todo nuestro equipo. Creyó en la película desde el momento en que la vio y creó una banda sonora innegable, llena de encanto, emoción y, sobre todo, corazón, como solo el gran Mark Mothersbaugh podría hacerlo. El mundo tiene suerte de contar con un alma tan encantadora como la de Mark, y la película no sería la misma sin él”.

Cabe mencionar el excelente trabajo de doblaje latino, la producción logró conformar aun talentoso grupo de actores dirigidos por el experimentado actor Ricardo Tejedo. La guapa modelo y actriz Regina Tiscareño, que, aunque es bastante joven (23 años) tiene una amplia experiencia en el doblaje, ella da voz al personaje principal Mabel Tanaka, también sobresale el talento de Edgar de Marte (voz del Rey George), Alberto Guerra (voz del alcalde Jerry Generazzo), Yolanda Vidal (voz de Dra. Samantha “Sam” Emily Fairfax), Carola Vázquez (voz de Nisha) y un gran reparto, por cierto, son muchos los personajes que aparecen en esta película.

Recomendable para los cinéfilos que gustan de aventuras divertidas con carga emocional. ¡Nos vemos en el cine!

“Hoppers: Operación Castor”

DATO

