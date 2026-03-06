MUSA conmemora el 8M con actividades artísticas, educativas y participación colectiva

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara preparó una serie de actividades culturales y de reflexión que se llevarán a cabo del 6 al 8 de marzo, con el objetivo de fomentar el diálogo y la participación colectiva en torno a la igualdad de género.

La jornada iniciará el viernes 6 de marzo a las 12:00 horas con una declamación de poesía y la intervención gráfica colectiva “Así nos queremos”, en el Patio MUSA. En esta actividad, organizada por la Coordinación de Fomento al Desarrollo Integral de la Universidad de Guadalajara, participarán integrantes de la comunidad universitaria y público en general, quienes podrán sumarse a la creación de un lienzo simbólico con mensajes y trazos alusivos al 8M.

La intervención estará abierta ese día hasta las 18:00 horas y continuará el sábado 7 de 10:00 a 18:00 horas, así como el domingo 8 desde las 10:00 horas hasta el cierre del museo o hasta completar el espacio destinado.

Ese mismo viernes 6, a las 17:00 horas, el Patio MUSA será sede de la conferencia “Estereotipos en la identidad nacional en las escuelas”, impartida por la pedagoga y socióloga María Elena Chan y la artista visual Ariana Díaz. Durante la charla abordarán la relación entre historia, educación y arte en México desde una perspectiva de género. Además, durante marzo se podrá visitar en el vestíbulo del Paraninfo la muestra La escritura determina una sentencia, de Ariana Díaz, con piezas relacionadas con la temática.

Las actividades continuarán el sábado 7 con el taller para infancias “Cartas a ellas. Manos pequeñas, grandes mensajes”, que se realizará de 12:00 a 17:00 horas. En este espacio, niñas y niños conocerán la importancia de la conmemoración del 8M mediante una breve charla y la redacción de una carta dedicada a una mujer, como reconocimiento a las distintas luchas femeninas.

