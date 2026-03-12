Cabaret para reír… y repensar el amor

Las historias de amor suelen empezar con una promesa: encontrar a la media naranja, vivir felices para siempre o esperar al príncipe azul que llegue —si es posible— en caballo blanco y con banda sonora de telenovela. En “Me encontró el amor”, ese imaginario se sube al escenario para ser examinado con lupa, humor y un toque de irreverencia.

El montaje de teatro cabaret, protagonizado por Copatzin Borbón, gira en torno a Julieta o July para los compas—, una mujer decidida a encontrar el amor verdadero. En el camino aparecen los clichés del romance que generaciones enteras han aprendido a través de canciones pop, cuentos infantiles, películas y series. La obra juega con todos esos referentes para cuestionarlos.

La premisa es simple, pero punzante: ¿qué pasa cuando el ideal del amor romántico no coincide con la realidad? Para Borbón, ese desfase ha tenido consecuencias profundas en la vida social.

“El espectáculo habla sobre el mito del amor romántico y cómo esta idea que hemos construido en la sociedad también ha generado violencia, sobre todo hacia las mujeres”, explica el actor.

Aunque el tema podría parecer solemne, el tono del montaje es todo menos solemne. El cabaret permite que la crítica social llegue envuelta en risa, música y juego escénico. En escena aparecen títeres, números musicales, improvisación con el público y constantes guiños a la cultura pop mexicana —de Flans a Timbiriche o Fey—, como recordatorio de que el amor también se aprende cantando.

En el cabaret, además, no existe la famosa “cuarta pared”. El público participa, responde, se vuelve cómplice y en ocasiones incluso personaje de la historia. La obra transita así por una montaña rusa emocional donde la carcajada puede convertirse en silencio incómodo… y después volver a la risa.

“Hay espectadores que nos dicen: me estoy riendo y de pronto me dan ganas de llorar, luego me vuelvo a reír. Ese camino entre la risa y la reflexión es justo lo que buscamos”, señala Borbón.

En un momento del espectáculo, la comedia cede espacio a datos duros sobre la violencia de género en México y Jalisco. La obra no evade la realidad: la coloca frente al público para cuestionar cómo ciertas ideas del amor —la posesión, los celos o el sacrificio romántico— han sido normalizadas durante décadas.

La intención, sin embargo, no es moralizar. Más bien abrir preguntas: cómo aprendimos a amar y cómo podríamos hacerlo de maneras más sanas, con respeto y cuidado propio.

Copatzin, Laura y el cabaret como trinchera

Detrás de la obra hay también una historia de colaboración artística. “Me encontró el amor” es resultado del trabajo entre Copatzin Borbón y Laura Iveth López Marín, quien en esta ocasión asume la dirección escénica.

Para López Marín se trata de su primer proyecto como directora, una experiencia que Borbón describe con entusiasmo.

“Es la primera vez que Laura dirige y déjame decirte que lo hizo espectacularmente bien. Creo que fue un trabajo magistral”, comenta.

Ambos artistas llevan años explorando el teatro cabaret como una forma de expresión escénica que mezcla entretenimiento con comentario social. Desde 2010 han apostado por este género que, además de su tono festivo, permite dialogar de manera directa con el público.

“El cabaret tiene un alcance muy especial. La risa es poderosa: abre la puerta para llegar a las emociones y a la conciencia de las audiencias”, explica Borbón.

Esa búsqueda artística también se ha traducido en proyectos comunitarios y educativos. El equipo ha trabajado con adolescentes, mujeres y distintos grupos en actividades que combinan teatro, reflexión y cultura de paz.

De hecho, “Me encontró el amor” ha formado parte de iniciativas de prevención del embarazo adolescente, donde la función se acompaña de talleres y charlas con estudiantes de secundaria.

“Creemos que desde el arte podemos aportar un granito de arena para cambiar algo en quienes nos ven”, señala el actor.

En paralelo, el grupo mantiene en cartelera otra de sus producciones emblemáticas, “La procesión de la santa mentira”, que recientemente celebró 15 años de presentaciones. Mientras esa obra continúa su camino, el nuevo montaje busca consolidarse y abrir nuevas temporadas.

La intención es que “Me encontró el amor” siga creciendo y llegue a más espacios escénicos en el futuro.

La obra propone algo que en estos tiempos parece casi revolucionario: reírse de las ideas románticas que durante años parecían incuestionables.

Porque quizá —como sugiere el espectáculo— el problema no es encontrar el amor… sino entender qué significa realmente.

“ME ENCONTRÓ EL AMOR”

Actuación: Copatzin Borbón

Dirección: Laura Iveth López Marín

Lugar: Teatro Torres BodetAv. España 2020, colonia Moderna (a una cuadra de la Glorieta Niños Héroes)

Funciones: Sábados 14, 21 y 28 de marzo

Hora: 19:00 horas

Costo:

$180 pesos entrada general

$150 pesos estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores

Boletos: https://voyalteatro.com/cartelera/8226

Adolescentes y adultos

EQUIPO CREATIVO