Instalan Comisión para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial en Jalisco

La Secretaría de Cultura de Jalisco instaló este jueves la Comisión para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, un organismo que buscará fortalecer la protección de tradiciones, saberes y expresiones que dan identidad a las comunidades. La sesión de instalación se llevó a cabo en el Salón Principal del Edificio Arroniz, donde también rindieron protesta los integrantes de este órgano colegiado.

Comisión para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural

La Comisión está integrada por 27 vocales permanentes y representantes institucionales que darán seguimiento a las políticas públicas en la materia. Será presidida por el titular de Cultura, Gerardo Ascencio Rubio, con la participación de Ximena López Nakashima, directora de Patrimonio Cultural, como representante con voz y voto, y Guadalupe Arredondo Ochoa como secretaria técnica.

Durante su intervención, Ascencio Rubio subrayó la relevancia de este esfuerzo al señalar que el patrimonio cultural inmaterial es una prioridad para la dependencia estatal. “Confiamos en que su respaldo nos permitirá emitir declaratorias y elaborar guías de manejo más pertinentes, evaluar indicadores y difundir la relevancia de las diferentes manifestaciones en el Estado de Jalisco”, afirmó.

Comisión para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural

El nuevo organismo tendrá entre sus funciones analizar solicitudes para incluir, modificar o excluir manifestaciones del Inventario Estatal de Patrimonio Cultural, además de identificar aquellas en riesgo y proponer medidas de salvaguarda. También participará en la elaboración de declaratorias y en la generación de estrategias para la preservación de prácticas tradicionales.

Entre sus atribuciones destaca la asesoría a municipios en procesos de protección cultural, así como la promoción y difusión del patrimonio inmaterial. La Comisión integrará grupos de trabajo especializados para atender distintos ámbitos, con representantes de municipios tanto de la Zona Metropolitana de Guadalajara como de regiones como Ahualulco del Mercado, Tapalpa, Tuxpan y San Juan de los Lagos.

La creación de este órgano responde a la necesidad de consolidar una política cultural más sólida en torno al patrimonio inmaterial, entendido como el conjunto de usos, rituales, conocimientos y expresiones comunitarias. Las autoridades estatales destacaron que el objetivo es no sólo documentar estas manifestaciones, sino garantizar su transmisión a futuras generaciones, mediante acciones coordinadas entre gobierno y comunidades.

Comisión para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural

PARA SABER

Entre los vocales permanentes de la Comisión para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado figuran Saúl Mejía Marmolejo, Aldo Armando Fierros Benítez, Teresa Figueroa Damián, Ignacio Bonilla Arroyo, Paco Padilla, Eduardo René Arce Ruelas y Gladys Olivia Abascal Johnson.

Además Edgardo Rodolfo Gálvez Flores, Miguel Ángel Jarero Melchor, Gilberto Díaz Jarero y Claudia Elizabeth Pérez Martínez.

El resto de los vocales que integran esta comisión incluye a Arnulfo Salazar Aguirre, Marisol Gpe. Languren Hernández, Juan Carlos Sainez Guzmán, Javier Pelayo Vera, Rosaura Frías Núñez, Esperanza Carrillo Trinidad, Bernardo Alonso González Huezo, Gabriel Pacheco Salvador, Álvaro Jesús Torres Nila, Rodrigo de la Mora Pérez Arce, José León Torres, Jovita Sánchez Ángel, Luis Gabriel Hernández Valencia, Pilar Herrera Guevara, José Guadalupe Villaseñor Ramírez e Isela Guadalupe López López.