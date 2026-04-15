La UdeG honra el legado de Irene Robledo a 136 años de su natalicio

La Universidad de Guadalajara conmemoró el 136 aniversario del natalicio de la doctora Irene Robledo García con una ceremonia realizada en el Paraninfo Enrique Díaz de León, donde se recordó su papel fundamental en la refundación de la institución en 1925, así como su legado como educadora, trabajadora social y promotora del humanismo.

Conmemoran 136 aniversario del natalicio de Irene Robledo García

Durante el acto, encabezado por la Rectora General Karla Planter Pérez, se destacó la importancia de mantener viva la memoria de Robledo entre las nuevas generaciones universitarias. La funcionaria subrayó que su figura es esencial para comprender la identidad de la casa de estudios y celebró que recientemente se haya colocado una estatua en su honor frente al edificio de Rectoría General, como un acto de justicia histórica.

Planter Pérez enfatizó que la figura de Irene Robledo representa a una mujer que logró abrirse camino en un contexto adverso, consolidando la educación como una herramienta de transformación social. Señaló que su ejemplo continúa inspirando a la comunidad universitaria, especialmente a las mujeres que ven en su trayectoria un referente de determinación y compromiso.

Conmemoran 136 aniversario del natalicio de Irene Robledo García

Por su parte, la Maestra Emérita Ruth Padilla Muñoz resaltó que Robledo fue pionera en el ámbito educativo y social en Jalisco, méritos que la llevaron a convertirse en la primera mujer en recibir el Doctorado honoris causa por la UdeG y en ser incluida en la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres. Recordó además el significado simbólico y emocional del homenaje póstumo que se le rindió.

Conmemoran 136 aniversario del natalicio de Irene Robledo García

En la ceremonia también participaron Esmeralda Casillas, sobrina de la homenajeada, quien destacó su compromiso con la dignidad humana desde la educación, y Fernanda Romero, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, quien reconoció a Robledo como un símbolo de lucha e inspiración para las universitarias, al defender la educación como un derecho universal y no como un privilegio.