“Ovejas Detectives”: Una tierna comedia de suspenso

Esta película realmente me sorprendió por el trasfondo que presenta más allá de una comedia; tiene un firme mensaje sobre el afecto y el saber dejar ir a los seres queridos. Aunque está dirigida a niños, tiene un mensaje muy contundente para los adultos.

Ovejas Detectives

Es la adaptación de una novela homónima, escrita originalmente en alemán. Se colocó en los primeros lugares de ventas en 2005, antes de ser traducida al inglés y, eventualmente, a más de treinta lenguas. Era una verdadera rareza: una historia repleta de bromas, asesinatos e investigaciones detectivescas, de agudas observaciones acerca de la condición humana y, por supuesto, de ovejas muy pintorescas.

La trama comienza con la rutina de un pastor y sus ovejas. La vida en la granja es idílica: acres de pasto verde, una pacífica soledad y el suave zumbido producido por la charla de las ovejas.

Ovejas Detectives

Noche tras noche, George, un áspero pero encantador pastor (interpretado por el eterno Wolverine y mítico actor Hugh Jackman), toma asiento afuera de su remolque y lee en voz alta historias sobre misteriosos asesinatos. Él no sabe que su dedicado rebaño le escucha e incluso intenta resolver los casos narrados.

Una mañana, esta rutinaria paz estalla en mil pedazos. Las ovejas descubren que George ha muerto.

Ovejas Detectives

Tras tomar la decisión de resolver el misterio en torno a la inoportuna muerte del humano que adoran, el rebaño comienza a investigar, elaborando una curiosa lista de sospechosos (desde la hija perdida hasta el carnicero de la aldea) de manera sumamente trillada, tal y como ocurre en los libros que les fascinan.

Pero las ovejas no son las únicas que se han hecho cargo del caso.

Un ambicioso y juvenil reportero, atraído por la historia, abandona su tarea oficial —la cobertura del festival cultural local— a fin de seguir las huellas de este misterio.

Mientras tanto, un balbuceante pero persistente policía intenta mantenerse por encima de un poblado que reverbera con chismes, secretos y rencillas ocultas.

Conforme la investigación progresa, las ovejas ofrecen deducciones mucho más ingeniosas. A través de sus ojos, nosotros obtendremos una sorprendente y conmovedora perspectiva en torno a la naturaleza humana, la memoria y los vínculos que nos comprometen.

Ovejas Detectives

Al final, este muy inesperado grupo de detectives demuestra que la perspicacia puede surgir de los lugares menos probables y que incluso las voces más acalladas pueden tener la llave conducente a la verdad.

Dirigida por Kyle Balda, con un guion de Craig Mazin, conocido por su metódico estilo, la cinta desmenuza el material original centrándose en su elemento más esencial: el punto de vista de las ovejas. El desafío consistía en llevar esta perspectiva a la pantalla preservando tanto la comedia como la profundidad emocional de la novela.

Ovejas Detectives

“Es una comedia, una historia acerca de la etapa de madurez, una trama misteriosa y una narración sobre detectives, pero el tono es lo que une a todos los géneros bajo un solo sentimiento: el deleite y el amor que podemos sentir hacia las ovejas”, dice Mazin.

“Lo cómico brota de la dulzura y de la confusión de las ovejas. La belleza emana de su sabiduría. Y el corazón del misterio proviene de su enorme amor por el pastor y por todos los integrantes del rebaño, incluso cuando llegan a frustrarse mutuamente. Mientras sepas mantenerte fiel a los personajes y a las emociones que inspiraron la novela de Swann, no te equivocarás”.

Ovejas Detectives

Existen sospechosos por descubrir y ovejas que requieren voces, pero, antes que nada, existe un pastor que los guía a todos: George.

Como todas las grandiosas víctimas en las historias de asesinatos misteriosos, que aparecen brevemente y, sin embargo, arrojan una larga sombra a lo largo de toda la historia, George debía ser inolvidable. Tiene que cautivar de inmediato y mantener su presencia incluso tras su desaparición. Tiene que amar a sus ovejas como si fueran sus hijos y demostrar que su solitaria vida no es un mero vacío.

Travieso y encantador, George debe conquistar nuestros corazones rápidamente y tan completamente que, en realidad, a los quince minutos de comenzada la cinta ya tenemos que estar profundamente inmersos en la resolución del crimen, una resolución emprendida por las ovejas.

Ovejas Detectives

Y sobre las voces del doblaje cabe resaltar el excelente trabajo del experimentado actor y director de doblaje Lalo Garza. Esta película requería voces muy especiales para las ovejas ya que, aunque están perfectamente animadas, había que transmitir sus personalidades y sentimientos (que de pronto resultan ser más fuertes que los de los humanos).

En su doblaje original hay estrellas de la talla de Julia Louis-Dreyfus (como voz de Lily) y, para el doblaje, fueron seleccionados puros actores de amplia trayectoria.

Cabe señalar que cada oveja de este pintoresco rebaño está integrada por distintas razas, por lo que se requirió talento como el de la actriz Adriana Casas (Lily, una oveja Shetland que se convierte en la líder de facto en la resolución del misterio de la muerte de George), Beto Castillo (como Mopple, la oveja doméstica), Cony Madera (como Cloud, una oveja escocesa), Alicia Vélez (como Zora) y muchos talentos más.

Recomendable para verla en familia. ¡Nos vemos en el cine!

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DATO

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