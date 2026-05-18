Puerto Vallarta se pinta de orgullo con un Pride que espera romper récords de visitantes

Con una apuesta por la inclusión, el turismo y la celebración de la diversidad, Puerto Vallarta alista la 13ª edición del Vallarta Pride, festival que se celebrará del 17 al 24 de mayo y que este año busca superar los 40 mil visitantes, consolidándose como el evento LGBTQ+ de playa más importante de México y uno de los más relevantes de Norteamérica.

Edición 13 del Pride en Puerto Vallarta

Bajo el lema “La nueva era: un Pride muy mexicano”, el festival combinará elementos del folclor nacional con actividades artísticas, culturales y de activismo enfocadas en el respeto, la inclusión y los derechos humanos.

La presentación oficial de la agenda se realizó con la participación de Michelle Fridman Hirsch; Luis Ernesto Munguía; y Javier Jiménez, quienes destacaron el impacto social y económico que representa el festival para la región.

Durante la rueda de prensa, Fridman Hirsch subrayó que el turismo inclusivo también implica una responsabilidad social. “Los derechos humanos van por delante de todo, y hablar de que somos un destino sensible de la importancia de educar, concientizar, proteger y generar derechos es fundamental”, expresó.

La funcionaria añadió que el turismo LGBTQ+ representa cerca del 40 por ciento de la derrama económica turística de Puerto Vallarta, un destino cuya economía depende en más de 90 por ciento del sector turístico. Además, señaló que en Jalisco este segmento atrae alrededor de 2 millones de viajeros al año y genera más de 17 mil millones de pesos anuales.

En ese contexto, la Zona Romántica del puerto se mantiene como uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad LGBTQ+ en América Latina, con 49 establecimientos especializados y más de 7 mil 600 empleos directos vinculados a este sector.

Por su parte, Javier Jiménez aseguró que la edición 2026 será histórica. “Gracias a que el festival se consolida como el evento de playa para la celebración del orgullo más importante en Norteamérica, es también un gran ejemplo de colaboración”, afirmó.

Entre las actividades más esperadas destaca la Marcha del Orgullo, programada para el 21 de mayo a las 16:00 horas, con recorrido de la Zona Hotelera a la Zona Romántica. El activista Juan Jacobo Hernández participará como invitado de honor y el cantante Jhonny Caz fungirá como embajador del Pride.

Edición 13 del Pride en Puerto Vallarta

Ese mismo día se realizará la tradicional Block Party sobre la calle Lázaro Cárdenas, donde la cantante Fey ofrecerá un concierto gratuito respaldado por el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta.

El Vallarta Pride también cuenta con el respaldo de la International LGBTQ+ Travel Association, alianza que fortalece la promoción internacional del destino en más de 100 países y que forma parte de la estrategia de Jalisco para posicionarse como referente global de turismo inclusivo rumbo al llamado Año de los Mundiales.