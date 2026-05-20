Mundialito Mixto de la Migración busca fortalecer la inclusión y el tejido social en Jalisco

Con el objetivo de generar espacios de convivencia, integración y construcción de comunidad, el Gobierno de Jalisco presentó el “Mundialito Mixto de la Migración”, una iniciativa que utilizará el deporte como herramienta para fortalecer el tejido social entre personas en situación de movilidad humana y las comunidades de acogida.

El proyecto es impulsado en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, además de instituciones públicas, organizaciones civiles y aliados estratégicos.

“Mundialito Mixto de la Migración”

La jornada contempla un torneo de fútbol mixto, actividades recreativas y culturales, así como una feria de servicios enfocada en acercar atención integral a las y los participantes y sus familias.

Fernando Ortega Ramos, Director General del CODE Jalisco, destacó que este tipo de iniciativas trascienden el ámbito deportivo y permiten construir espacios de armonía y paz social.

“Este proyecto va más allá del ámbito deportivo; este tipo de eventos tienen esa bondad, poder hacer sinergia. Lo anterior nos sigue mandando un mensaje contundente de la política pública que en materia deportiva, desde Gobierno del Estado, se sigue desarrollando con identidad, representación y la construcción de espacios de armonía y de paz”, afirmó.

Por su parte, Carlos Sevilla Díaz, representante del PNUD, señaló que se espera la participación de 120 jugadores organizados en equipos de siete personas, integrados por personas retornadas, refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, migrantes y comunidades receptoras.

“Jalisco es un aliado estratégico en la integración social y económica de las personas en situación de movilidad humana, por ello, el objetivo final de este torneo no es el marcador en la cancha sino las redes de apoyo y la cohesión social que se construye fuera de ella”, apuntó.

De manera paralela, se instalará la “Estación de Servicios”, un espacio orientado a brindar atención en temas de salud, educación y empleo bajo un enfoque integral de derechos humanos.

“Mundialito Mixto de la Migración”

El “Mundialito de la Migración” surgió en 2023 como una estrategia para crear espacios seguros de encuentro y participación comunitaria para personas en movilidad humana, sin importar su situación migratoria. Esta edición contará con la colaboración de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social de Jalisco, el PNUD, el club Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, la fundación Futbol Más y diversas organizaciones de la sociedad civil.

La iniciativa también se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, promoviendo la inclusión, el respeto a los derechos humanos y la colaboración comunitaria.

“Mundialito Mixto de la Migración”

Datos

El “Mundialito Mixto de la Migración” se realizará el viernes 29 de mayo, de 9:30 a 14:00 horas, en la Unidad López Mateos CODE Jalisco.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 42 años interesadas en participar en el torneo mixto de fútbol y en las actividades recreativas y culturales programadas durante la jornada.