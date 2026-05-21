Jalisco entra al mapa gastronómico mundial con estrellas Michelin

alisco consolidó su presencia en la escena gastronómica internacional al convertirse en sede, por primera vez, de la ceremonia de entrega de la Guía MICHELIN México 2026, donde los restaurantes tapatíos Xokol y Alcalde obtuvieron una Estrella Michelin, uno de los máximos reconocimientos de la cocina mundial.

Guía Michelin

La ceremonia reunió a chefs, empresarios y representantes del sector turístico y restaurantero, en un evento que colocó a Guadalajara en el centro de la conversación culinaria global y que forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la proyección internacional del estado rumbo al Mundial de Futbol 2026 y el Año de la Gastronomía en 2027.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que este reconocimiento representa el cumplimiento de un objetivo impulsado durante años por el estado.

“Por eso, el día de hoy para nosotros, sin duda alguna es cumplir un sueño. Durante muchos años estuvimos trabajando en equipo para lograr que Jalisco fuera incluido en la guía MICHELIN. Para nosotros no solamente es un gran honor, sino además será un enorme distintivo, mucho más en el marco del próximo Mundial de Fútbol que estamos a punto de celebrar”, afirmó.

Lemus subrayó además que la gastronomía jalisciense forma parte esencial de la identidad cultural mexicana y uno de los principales símbolos de la mexicanidad.

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Entre los momentos más relevantes de la noche destacó el reconocimiento a los restaurantes jaliscienses galardonados:

XokolRecibió una Estrella Michelin por su propuesta basada en la cocina mexicana contemporánea y el rescate del maíz criollo, además de obtener la Estrella Verde por sus prácticas sostenibles y su compromiso ambiental.

AlcaldeFue distinguido con una Estrella Michelin gracias a una propuesta de alta cocina que reinterpreta ingredientes y sabores tradicionales de Jalisco con técnicas contemporáneas.

El chef Francisco Ruano, de Alcalde, señaló que el reconocimiento también representa un homenaje a la riqueza culinaria del estado y a los productos de la región.

La Guía MICHELIN también otorgó la distinción Bib Gourmand, que reconoce establecimientos con cocina de gran calidad a precios accesibles, a:

PalrealDestacado por su propuesta de cocina de barrio y desayunos contemporáneos.

Tacos y gorditas ElviraReconocido por su oferta tradicional mexicana enfocada en antojitos y cocina popular.

Además, la guía recomendó otros restaurantes tapatíos que reflejan la diversidad gastronómica de Jalisco:

AlliumCocina de autor enfocada en ingredientes locales y de temporada.

Birriería DavidEspecializado en birria tradicional jalisciense.

Birriería Las Nueve EsquinasReferente histórico de la cocina típica tapatía.

La DocenaConocido por su propuesta de mariscos y cocina de inspiración internacional.

Teté Cocina de BarrioEspacio enfocado en reinterpretar la cocina casera mexicana.

Guía Michelin

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En el interior del estado también fueron reconocidos:

CoyulRestaurante que apuesta por productos regionales y cocina de costa.

Poncho’s TacosDestacado por su propuesta de tacos tradicionales en uno de los principales destinos turísticos del estado.

Durante la ceremonia, Gwendal Poullennec reconoció la riqueza gastronómica de México y la capacidad de su cocina para conservar identidad y tradición, al tiempo que evoluciona con creatividad e innovación.

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La Secretaría de Turismo de Jalisco señaló que la llegada de la Guía MICHELIN fortalecerá la proyección internacional del estado, atraerá viajeros de alto valor y generará mayor derrama económica en toda la cadena gastronómica y turística.

Actualmente, Jalisco cuenta con más de 46 mil establecimientos de alimentos y bebidas, mientras que la industria restaurantera genera alrededor de 20 mil millones de pesos anuales y sostiene cerca de 300 mil empleos directos en la entidad.