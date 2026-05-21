“Familia en renta”: una comedia dramática que refleja los problemas socioculturales del Japón postmoderno

Ya hace rato que salió en cines y tiene pocas semanas que podemos disfrutar en Disney Plus esta comedia dramática: “Familia en renta”.

Japón es un país que nos marca la pauta de la pulcritud moral, el civismo y el espíritu de sacrificio en aras del bien común. Los niños andan solos por las calles, toman un autobús y la consigna es que todos los adultos cuidan de ellos. Sus índices delictivos son de los más bajos del mundo. Todo en orden todo bien.

“Familia en Renta”

En Japón priva una dicotomía en apariencia imposible: el apego a la tradición milenaria, confucianista, y la perspectiva de futuro. El país del sol naciente es la sociedad del mañana hoy, con su hipertecnologización y su alto grado de civilidad. Todo es perfección y exactitud.

Como en muchas sociedades asiáticas, el trabajo lo es todo. En la escala de prioridades para el japonés, su empresa le gana la partida a cualquier otro factor de su vida. Las jornadas laborales son extensas y extenuantes. Desde muy pequeños, los nipones son educados para ser disciplinados y obedientes. La empresa se convierte en tu familia.

Una japonesa vive amenazada por su empresa para no embarazarse; de cometer un descuido, la cigüeña y el despido son casi sinónimos. La soltería es generalizada; los jóvenes aplazan o, de plano, esquivan el oneroso compromiso matrimonial. Cerca de un cuarenta por ciento de los japoneses en edad casadera nunca han tenido pareja.

Una japonesa causó revuelo en internet al casarse con un holograma. A los hombres no les va mejor. Resulta triste ver en conciertos de idols —cantantes pop adolescentes— a legiones de otakus de más de treinta años tributándoles su amor platónico.

“Familia en Renta”

El ejemplo de familia nipona más fenotípico conjunta dos problemáticas socioculturales casi irreversibles: padres ya ancianos, algunos tan abandonados que prefieren delinquir para ir a la cárcel, donde tendrán comida, atención médica y un techo; e hijos solteros que alquilan minidepartamentos y sobreviven sobrellevando una precariedad laboral y una falta nexos afectivos. Este es el “paraíso” modernista que asfixia, cala y carcome emocionalmente a muchos nipones que terminan suicidándose. Solo como dato, Japón tiene uno de los índices de suicidio más altos del mundo.

Carecer de una familia o tenerla incompleta o fragmentada es algo común en Japón. Qué importante es una familia para el bienestar emocional de un individuo. Esta película, “Familia en renta”, estrenada en 2025, dirigida por Hikari, quien la coescribió con Stephen Blahut, es protagonizada por Brendan Fraser. Fraser interpreta a un actor estadounidense en el ocaso de su carrera que terminó residiendo en Japón, trabajando para un servicio de familias de alquiler. Una mujer necesita un esposo en renta que pueda presentar a sus ancianos padres en una reunión familiar, esta firma le ofrece el servicio con un actor profesional que simulará el papel con todo profesionalismo histriónico.

Un servicio de estos no prosperaría en México y América Latina, aunque quizá sólo sea cuestión de tiempo: las familias monoparentales van en ascenso, la soltería también se generaliza, sobre todo entre millennials y centennials, y avanza el invierno demográfico. En el caso de Japón, las familias en renta son una realidad llevada a la pantalla y cumplen una tarea no sólo social, sino también terapéutica y de apoyo emocional.

¿De qué va “Familia en renta”? El actor Phillip Vanderploeg, quien ya vio pasar sus mejores glorias, trabaja precisamente para una firma dedicada a este tipo de servicio. Una madre soltera, Hitomi Kawasaki, lo contrata a través de la agencia para hacerse pasar por el padre de su hija Mia. Necesita que Phillip se presente junto con la niña a una junta escolar para que sean evaluados y Mia pueda ingresar a la escuela: rigores de un Japón mitad tradicional y mitad moderno.

“Familia en Renta”

La proximidad afectiva que logra Phillip con Mia lo lleva a traicionar su papel de actor y salirse del guion. Algo similar ocurre con el actor retirado Kikuo Hasegawa, ante quien se hace pasar por un escritor que desea entrevistarlo. Ambos conectan profundamente y se vuelven cómplices de una última aventura.

“Familia en renta” es una conmovedora película que nos adentra en el corazón de ese Japón donde la despersonalización de los individuos vuelve necesario buscar nuevas formas de animar una sociedad que conoce la prosperidad, el adelanto y la civilidad, pero que ha pagado como precio el abandono, la soledad, el hastío y otros tantos males que, en muchas ocasiones, sólo son sobre llevables con el apoyo de unos padres, hijos, hermanos o un cónyuge.