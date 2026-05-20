SOGEM Guadalajara entra a la cancha del Mundial y ofrece curso sobre “Fútbol y Literatura”

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Como parte de las novedades del verano 2026 y para no caer en “fuera de lugar” durante este campeonato Mundial de Fútbol 2026, la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) Guadalajara, ofrecerá un taller sobre “Fútbol y Literatura”.

Martha Cerda, directora y fundadora de la escuela, informó que no puede pasar desapercibido un evento como el de la justa mundialista que tendrá entre sus escenarios a la Zona Metropolitana de la capital de Jalisco.

Consideró que “el escritor debe ser hombre de su tiempo” y por lo tanto, ella coordinará el taller en el que se leerá, analizará y se escribirán cuentos o ensayos breves relacionados con el fútbol.

Dijo que dentro del curso se abordará la historia de los dos equipos más tradicionales de la ciudad: el Atlas FC, con una fiel y gran afición, y Chivas del Guadalajara, conocido a mediados del siglo XX, como “El Campeonísimo”.

También se disertará sobre las “etiquetas” en relación a que los seguidores del Atlas, se consideraban gente de “clase alta”, mientras que a los aficionados Chivas, se les calificaba como gente del “populacho”.

La novelista tapatía agregó que durante el taller se analizará también si son compatibles el deporte y la literatura, así como parte de las obras de tres reconocidos autores que han abordado el tema: el uruguayo Eduardo Galeano, el mexicano Juan Villoro y Edmundo Paz Soldán, nacido en Bolivia.

El curso inicia el 18 de junio y constará de ocho sesiones los jueves de 10 a 12 am.

Para tomar “Fútbol y Literatura”, así como para “Géneros y subgéneros Literarios” (el otro nuevo curso que como novedad tendrá SOGEM en este verano 2026) y para los demás cursos que regularmente se imparten en SOGEM Guadalajara, se pueden solicitar más informes en los teléfonos:

33 3616 3763 y 33 3630 0020.

por WhatsApp:

33 2168 6126.

O directamente en el domicilio de la Escuela SOGEM Guadalajara:

Circunvalación Agustín Yáñez 2839, muy cerca de la Glorieta Minerva.