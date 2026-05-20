Parachicos de Chiapa de Corzo llegarán a Tlaquepaque en el Festival Nacional de Máscaras Tradicionales

Con la participación especial de los tradicionales Parachicos de Chiapa de Corzo, San Pedro Tlaquepaque celebrará la cuarta edición del Festival Nacional de Máscaras Tradicionales, un encuentro cultural que reunirá exposiciones, talleres, danzas, gastronomía y artesanías de distintas regiones del país.

El director de Desarrollo Artesanal y Turístico, Arwin Armando Ramos Casas, informó que el festival se realiza en coordinación con el Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos y busca preservar y difundir las tradiciones mexicanas a través del arte popular.

Explicó que uno de los principales atractivos será el concurso nacional de mascareros, en el que participarán artesanos de diferentes estados de la República, además de representantes de las delegaciones de Tateposco y San Martín de las Flores.

Las piezas participantes serán exhibidas en Casa Colibrí, ubicada en la calle Morelos 256, en el Centro Histórico de Tlaquepaque, donde podrán visitarse de 10:00 a 20:00 horas.

Festival Nacional de Máscaras Tradicionales Tlaquepaque 2026 (Gobierno Tlaquepaque)

En total se presentarán 56 máscaras elaboradas con técnicas como barro, madera, piel, pasta cerámica y propuestas contemporáneas, cada una acompañada de la historia y tradición que representan.

La coordinadora del Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos, Esther Morales, destacó que el festival nació con el propósito de mantener vivas las tradiciones mexicanas y acercar a las nuevas generaciones al valor cultural de las máscaras.

“Cada máscara cuenta la historia de un artesano que pone el corazón en su trabajo. Son expresiones que vienen desde hace siglos y representan parte de la identidad cultural de México”, señaló.

Además de la exposición principal, el 4° Festival Nacional de Máscaras Tradicionales incluirá talleres de elaboración de máscaras, conversatorios, desfiles de danzantes, muestras gastronómicas y venta de artesanías en sedes como el Jardín Hidalgo, el Museo Pantaleón Panduro, el Centro Histórico y la delegación de San Martín de las Flores.

El programa completo del festival puede consultarse en Gobierno de Tlaquepaque – Festival Nacional de Máscaras Tradicionales.