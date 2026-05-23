Bach en el Arroniz, un concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica para la Escena

La música de Johann Sebastian Bach tomará el Salón Principal del Edificio Arroniz este domingo 24 de mayo con Bach para Cuerdas, un concierto gratuito que ofrecerá la Orquesta Sinfónica para la Escena dentro del programa Domingos en el Arroniz, impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco.

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Bajo la dirección de Constantin Zioumbilov, el ensamble interpretará un repertorio concebido especialmente para orquesta de cuerdas, en una presentación que busca acercar al público a la riqueza musical y espiritual del compositor alemán, considerado una de las figuras más influyentes de la música universal.

El programa permitirá apreciar algunas de las características más reconocibles de la obra de Bach: la claridad estructural de sus composiciones, la profundidad emocional de sus melodías y la capacidad de su música para generar una experiencia íntima e inmersiva.

Además del valor artístico del concierto, la presentación forma parte de los esfuerzos por mantener una oferta cultural gratuita y accesible en el Centro de Guadalajara, aprovechando espacios históricos como el Edificio Arroniz para acercar la música de concierto a públicos diversos.

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La Orquesta Sinfónica para la Escena, agrupación perteneciente a la Secretaría de Cultura de Jalisco, participa regularmente en producciones de ópera, danza, teatro y espectáculos interdisciplinarios, además de conciertos que buscan ampliar el acceso a la música en distintos municipios del estado.

El acceso será libre, aunque estará sujeto a la capacidad del recinto.

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