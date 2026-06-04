“Las Bicicletas, el Arte del Equilibrio” llega a Zapopan como símbolo de movilidad, arte y espacio público

En el marco del Día Internacional de la Bicicleta, los gobiernos de Jalisco y Zapopan inauguraron la obra escultórica “Las Bicicletas, el Arte del Equilibrio”, una pieza monumental del artista plástico Gilberto Aceves Navarro que desde ahora forma parte del paisaje de avenida Universidad.

Escultura “Las Bicicletas, el Arte del Equilibrio”, de Gilberto Aceves (EDGAR QUINTANA)

La escultura metálica, de nueve metros de altura, reproduce a gran escala una de las bicicletas que integraron una de las exposiciones más reconocidas del artista mexicano, presentada anteriormente en ciudades como Nueva York y Washington. Con su característico color rojo y su presencia imponente, la obra busca convertirse en un nuevo referente urbano para habitantes y visitantes.

Durante la ceremonia, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, destacó que la pieza transmite un mensaje relacionado con la constancia y el movimiento, al tiempo que llamó a seguir impulsando una ciudad más amigable para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte. El mandatario anunció además la incorporación de mil bicicletas eléctricas al sistema público MiBici, con la intención de fortalecer la movilidad sustentable en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Lemus también adelantó que el Ejecutivo estatal presentará una iniciativa ante el Congreso de Jalisco para eliminar los cobros adicionales que actualmente implica el uso de las bicicletas eléctricas del sistema, con el objetivo de facilitar su acceso a más usuarios.

El gobernador subrayó que la obra recuerda la necesidad de privilegiar medios de transporte más sostenibles ante los retos de movilidad que enfrentan las grandes ciudades. Asimismo, reconoció el proyecto impulsado por el alcalde de Zapopan para consolidar un corredor escultórico sobre avenida Universidad, del cual esta pieza será uno de sus principales emblemas.

Escultura “Las Bicicletas, el Arte del Equilibrio”, de Gilberto Aceves (EDGAR QUINTANA)

Por su parte, Juan José Frangie Saade, presidente municipal de Zapopan, resaltó la importancia de integrar expresiones artísticas al entorno urbano, ya que contribuyen a fortalecer la identidad de las ciudades y a acercar la cultura a la vida cotidiana de las personas. También reconoció la trayectoria de Gilberto Aceves Navarro, a quien describió como una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo mexicano, cuya obra destaca tanto por su calidad estética como por los mensajes que transmite.

La voz de quienes utilizan diariamente la bicicleta también estuvo presente. Vania Flores, activista y usuaria de este medio de transporte, recordó que durante años la comunidad ciclista ha impulsado transformaciones importantes en la infraestructura urbana, logrando que la movilidad en bicicleta forme parte de las agendas públicas. Para ella, la escultura no solo embellece el espacio público, sino que representa una pasión compartida por miles de personas y funciona como un símbolo de los beneficios sociales y ambientales que genera este medio de transporte.

A nombre del artista, Juan Manuel Aceves Rodríguez agradeció a las autoridades municipales por abrir un espacio para una de las obras más emblemáticas de su padre. Señaló que la pieza pasará a formar parte de la experiencia cotidiana de miles de personas y destacó que el arte tiene la capacidad de generar preguntas, interpretaciones y nuevas formas de relacionarse con el entorno.

También participó Víctor Hugo Bernal Hernández, director de Solivagus Edición Cultural, quien consideró que la escultura aportará belleza al paisaje urbano y, al mismo tiempo, servirá como recordatorio de los desafíos que enfrenta el Área Metropolitana de Guadalajara en materia de movilidad. Destacó además que la bicicleta representa autonomía, convivencia y una forma accesible y sustentable de desplazarse por la ciudad.

Escultura “Las Bicicletas, el Arte del Equilibrio”, de Gilberto Aceves (EDGAR QUINTANA)

La inauguración reunió a autoridades estatales y municipales, representantes culturales, integrantes de colectivos ciclistas y vecinos de la zona, quienes celebraron la llegada de una obra que une arte, movilidad y espacio público en uno de los corredores urbanos más importantes de Zapopan.

PARA SABER

● La obra monumental “Las Bicicletas, el Arte del Equilibrio” de Gilberto Aceves Navarro, representa para su autor un símbolo de equilibrio ante los desafíos del mundo contemporáneo. A través de ellas, promueve una reflexión sobre la movilidad sustentable.

● Gilberto Aveces Navarro nació en CDMX, y es considerado uno de los principales exponentes del expresionismo abstracto y referente en el arte mexicano de la segunda mitad del siglo XX.

● Sus técnicas más usadas son óleo, acrílico, serigrafía, aguafuerte, litografía, escultura y muralismo. Entre sus colaboraciones importantes, se destaca la que tuvo con David Alfaro Siqueiros, quien creó los murales de la Rectoría de la UNAM.

● Sus obras están resguardadas en recintos como el Museo Nacional de la Estampa y el Museo de Arte Moderno. Algunos de sus reconocimientos más destacados son el Premio Nacional de Ciencias y Artes (2003) y la Medalla de Oro de Bellas Artes (2011).

● El concepto de esta exposición es posicionar a las bicicletas de acero que representan un símbolo de equilibrio entre los desafíos del mundo contemporáneo. A través de ellas, el artista Gilberto Aceres Navarro promueve una reflexión sobre la movilidad sustentable.