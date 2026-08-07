Nostalgia y crecimiento marcan la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”

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Una alta dosis de nostalgia, la incertidumbre de crecer y el aprendizaje de soltar son los ejes de la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”, que se estrenó este 7 de agosto por Amazon Prime Video, bajo la dirección del cineasta tapatío Samuel Kishi Leopo.

Ambientada en la década de los 90, la historia sigue el último año de preparatoria de Tenoch, Alex, Daniela y Marifer, quienes enfrentan las consecuencias de la pérdida de Memo y la llegada de nuevos personajes. Con una mirada emocional y honesta, Kishi Leopo —egresado del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara (UdeG)— describe esta entrega como “un viaje introspectivo donde crecer también significa soltar”.

La serie aborda temas como la salud mental, los tabúes de la época y la creación de redes de cuidado a través de la amistad, además de una reconstrucción minuciosa de los años 90, desde la música hasta el diseño de producción. “Todo el equipo ha estado muy fino, con una curaduría de arte y música que no sólo rememora, sino que forma parte de la historia”, explicó el director.

. Samuel Kishi Leopo, cineasta tapatío. Imágenes: Amazon Prime | Gustavo Alfonzo.

El fenómeno de la primera temporada consolidó el proyecto y dio pie a esta continuación. “Gracias al público se hizo esta segunda. Si seguimos trabajando con honestidad y respeto hacia los personajes, el público se va a entusiasmar al igual que nosotros”, afirmó Kishi Leopo.

La nueva temporada contará con ocho episodios, la participación musical de Julieta Venegas y gran parte del equipo creativo original, conformado por talento tapatío. Aunque aún no se confirma una tercera entrega, el director confía en que el futuro dependerá del vínculo con la audiencia.

“Es una serie muy nostálgica, un largo suspiro. Espero que la disfruten, que se conmuevan como nos conmovimos haciéndola. Ese es el toque: hacer reír y hacer llorar”, expresó.

Para Kishi Leopo, este estreno también refleja un panorama alentador para los creadores jóvenes, donde las plataformas digitales abren nuevas posibilidades para contar historias locales con alcance global.