Grupo Frontera dará concierto gratuito en Guadalajara durante los festejos patrios

El Gobierno de Jalisco anunció que Grupo Frontera ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de la Liberación como parte de los festejos patrios del próximo 15 de septiembre, en una celebración que incluirá la Ceremonia del Grito de Independencia, espectáculos culturales y un show de fuegos artificiales.

Grupo Frontera

El gobernador Pablo Lemus Navarro informó que la presentación de la agrupación, una de las más populares de la música regional mexicana en la actualidad, se realizará al concluir la ceremonia oficial que encabezará desde Palacio de Gobierno. “Será un concierto completamente gratuito (...) en la Plaza de la Liberación, Grupo Frontera, al estilo Jalisco”, destacó el mandatario.

Las actividades comenzarán a partir de las 20:00 horas y se extenderán hasta la 01:00 de la madrugada del 16 de septiembre. Además del concierto estelar, el programa contempla la participación de un grupo musical local, el happening “Vive México” y un espectáculo de fuegos artificiales, con el objetivo de promover la convivencia familiar y fortalecer las tradiciones cívicas.

Maruo Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, señaló que el evento está pensado para todo público y destacó el impacto internacional que ha alcanzado Grupo Frontera, cuyas canciones han encabezado listas de popularidad y obtenido diversos reconocimientos.

Por su parte, Lorena Martínez Ramírez, directora general de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, afirmó que la agrupación vive uno de los momentos más importantes de su carrera y aseguró que será “una noche muy especial para Jalisco”.

Originario de Edinburg, Texas, e integrado por músicos con raíces mexicanas, Grupo Frontera se consolidó desde 2022 como uno de los principales exponentes de la música norteña contemporánea. Su éxito mundial llegó con “UN X100TO”, colaboración con Bad Bunny, y actualmente supera los 37 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Las autoridades recomendaron a quienes asistan llegar con anticipación, ya que se instalarán filtros de seguridad y habrá vigilancia permanente para garantizar un desarrollo ordenado de los festejos.

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