Conexión Música llega a Guadalajara para impulsar el talento y fortalecer la industria musical

La música nunca había estado tan fragmentada y, al mismo tiempo, tan conectada. En un panorama donde conviven infinidad de géneros, propuestas y plataformas, surgen espacios que buscan fortalecer a los nuevos talentos y construir redes entre quienes forman parte de la industria.

Con ese objetivo nace Conexión Música, una plataforma itinerante que recorre distintas ciudades del país para fomentar el desarrollo de las escenas musicales locales. A través de encuentros entre artistas, productores, promotores, medios de comunicación, sellos discográficos y público en general, el proyecto busca generar alianzas, intercambiar experiencias y fortalecer una comunidad creativa que impulse el crecimiento de la música desde diferentes regiones del país.

Conexión Música

La iniciativa es organizada por Cultura UDG, Esmerarte Industrias Creativas, AMPROFON, la Universidad de Guadalajara, Spotify y la Feria Internacional de la Música de Guadalajara (FIM GDL). Durante la jornada se abordarán temas clave para quienes buscan desarrollar una carrera en la industria, como la monetización musical, la distribución digital, la organización de giras, el management, los derechos de autor, el marketing digital y la gestión de datos.

La propuesta parte de la premisa de que el crecimiento de la industria musical ya no depende únicamente de los grandes centros de producción, sino del fortalecimiento de las escenas locales, donde constantemente surgen nuevos talentos. En contraste, la programación repetitiva de muchos foros limita la aparición de propuestas emergentes que podrían conectar con nuevas audiencias.

Conexión Música llegará al Teatro Diana el próximo 11 de agosto, de 09:00 a 18:00 horas, con un programa que reunirá a especialistas como Alejandro Grageda, Head of Music de Spotify México; Rodrigo Noriega, de Artent Group; Marcelo Lara, A&R Independiente; Ana Rodríguez, manager musical; Gerry Rosado, productor musical; Esdena Bañuelos, de Protempo; Guillermo González King, director general de AMPROFON, y Rodrigo Martínez, editor de Spotify México.

Como parte del programa también se realizarán showcases de Troker, Ladrones y Zyanya, quienes presentarán en vivo sus propuestas musicales.

Durante la presentación oficial del encuentro en Guadalajara participaron Karla Zapata, directora del Centro Cultural Diana; la manager musical Ana Rodríguez; Frankie Mares, productor y baterista de Troker, así como, vía Zoom, Guillermo González King, director general de AMPROFON.

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