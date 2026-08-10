Saberes indígenas llegan al Museo de las Artes Populares

El Museo de las Artes Populares abrirá sus puertas durante agosto al diálogo sobre los saberes, la memoria y las formas de vida de los pueblos originarios, como parte del ciclo “Jueves de historia y patrimonio”, realizado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La programación busca acercar al público a la diversidad cultural de las comunidades indígenas y reflexionar sobre la importancia de preservar sus conocimientos ancestrales, lenguas, expresiones artísticas y patrimonio cultural vivo.

La primera actividad será el jueves 13 de agosto, a las 18:00 horas, con la charla “Formas de habitar: experiencias de co-diseño con la comunidad Wixárika Potrero de la Palmita”, impartida por la doctora Perla Zambrano Prado.

El encuentro partirá de la experiencia de familias de la comunidad wixárika de Palmito, en la Riviera de Nayarit, quienes compartieron sus conocimientos comunitarios y prácticas cotidianas con estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. La charla abordará el trabajo colaborativo, la creación colectiva y el intercambio de saberes desde una perspectiva intercultural.

Posteriormente, el jueves 20 de agosto, también a las 18:00 horas, se presentará el libro “Resistir con la memoria: voces indígenas ch’olob y yokot’anob en la universidad”, de la doctora Dafne Rodríguez González.

La publicación reúne testimonios de estudiantes indígenas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y plantea, desde una perspectiva decolonial, una reflexión sobre las prácticas educativas que históricamente han excluido a las culturas originarias, al tiempo que reivindica el valor de sus lenguas y conocimientos dentro de los espacios académicos.

Ambas actividades se realizarán en el Museo de las Artes Populares, ubicado en San Felipe 211, esquina con Pino Suárez, y tendrán entrada libre. La invitación está dirigida a estudiantes, académicos y público en general interesado en conocer y reflexionar sobre los pueblos originarios y su patrimonio.

Agéndalo

Jueves 13 de agosto / “Formas de habitar: experiencias de co-diseño con la comunidad Wixárika Potrero de la Palmita” / 18:00 horas / Museo de las Artes Populares / San Felipe 211, esquina Pino Suárez / Entrada libre

Jueves 20 de agosto / Presentación del libro “Resistir con la memoria: voces indígenas ch’olob y yokot’anob en la universidad” / 18:00 horas / Museo de las Artes PopularesSan Felipe 211, esquina Pino Suárez / Entrada libre