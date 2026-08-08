Agosto sabe a vino y queso en Jalostotitlán, corazón enoturístico de Los Altos

Con el inicio de agosto también arrancó una de las celebraciones gastronómicas y turísticas más importantes de la región alteña.

Festival del Vino y el Queso de los Altos de Jalisco, Jalostotitlán 2026

Desde el pasado 1 y hasta el 28 de agosto se realiza la tercera edición del Festival del Vino y el Queso de los Altos de Jalisco, Jalostotitlán 2026, una invitación para descubrir el potencial vitivinícola del estado a través de recorridos, degustaciones y experiencias que acercan a los visitantes a la cultura del vino.

Conocido cariñosamente como “Jalos”, Jalostotitlán se ubica a menos de dos horas de Guadalajara y se ha consolidado como uno de los destinos que forman parte de la Ruta del Vino y Queso de los Altos, una propuesta turística que impulsa la creciente producción vinícola de esta región jalisciense.

Festival del Vino y el Queso de los Altos de Jalisco, Jalostotitlán 2026 (Jose Angel)

Durante 28 días, los visitantes podrán participar en vendimias tradicionales con corte y pisa de uva, recorrer viñedos y fincas, disfrutar de catas al atardecer, degustaciones públicas, eventos musicales, actividades deportivas y visitar la Expo Feria Turística Artesanal del Vino y Queso instalada en la plaza principal. Entre las experiencias más atractivas destaca el evento especial “Una copa junto a los dioses”, que se realizará en la zona arqueológica de Teocaltitán.

Festival del Vino y el Queso de los Altos de Jalisco, Jalostotitlán 2026 (Jose Angel)

La oferta enológica se complementa con una amplia variedad de vinos elaborados con uvas como Merlot, Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Tempranillo, Pinot Noir, Petit Verdot y Viognier, además de la reconocida producción de quesos, gastronomía típica y artesanías de la región.

Festival del Vino y el Queso de los Altos de Jalisco, Jalostotitlán 2026

Como parte de esta edición también será presentada la iniciativa turística “Cásate en Jalos”, un proyecto que busca promover al municipio como escenario para bodas destino, aprovechando la belleza de sus haciendas, terrazas y su patrimonio arquitectónico y religioso.

Festival del Vino y el Queso de los Altos de Jalisco, Jalostotitlán 2026

Más allá del festival, Jalostotitlán ofrece atractivos para disfrutar durante todo el año. Destacan la zona arqueológica de Teocaltitán, uno de los pocos sitios prehispánicos abiertos al público en la región; el Santuario de Santo Toribio Romo, en Santa Ana de Guadalupe, importante punto del turismo religioso; así como el centro histórico con sus edificios de cantera rosa, talleres de madera taraceada y la tradicional elaboración de cajetas, jamoncillos y dulces de leche.

Festival del Vino y el Queso de los Altos de Jalisco, Jalostotitlán 2026

La Ruta del Vino y Queso de los Altos forma parte de la estrategia para fortalecer el enoturismo en Jalisco y reúne a municipios que impulsan la producción de vino como Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, Encarnación de Díaz y Valle de Guadalupe, consolidando una nueva opción para quienes buscan experiencias gastronómicas y de naturaleza en el estado.

Festival del Vino y el Queso de los Altos de Jalisco, Jalostotitlán 2026 (Jose Angel)

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