Ñampi lleva a las familias al corazón del bosque Nixticuil

En medio de un bosque donde los sueños pueden convertirse en llamados de auxilio, una niña descubre que también puede ser guardiana de la naturaleza. Así comienza “Ñampi. Corazón de Nixticuil”, una puesta en escena dirigida a niñeces y familias que propone acercarse, desde el teatro y la imaginación, a la importancia de proteger uno de los bosques emblemáticos de Zapopan.

Ñampi. Corazón de Nixticuil

La historia sigue a Anita, una niña que durante las noches de luna llena escucha en sus sueños la voz de Ñampi, la madre naturaleza y corazón del bosque El Nixticuil. Ante el peligro que enfrenta este territorio, Anita descubre que tiene una misión: ayudar a Ñampi y buscar la manera de hacer frente a los llamados Hombres de la Destrucción.

Pero pronto comprende que cuidar un bosque no es una tarea que pueda realizar sola. Por ello, comienza a buscar aliados y convierte su aventura en un llamado colectivo para que más personas se sumen a la defensa de este espacio natural.

Ñampi. Corazón de Nixticuil

La propuesta escénica utiliza el teatro Kamishibai, una forma tradicional de narración que combina la voz de quien cuenta la historia con imágenes ilustradas. A este recurso se suman máscaras, títeres y música en vivo, elementos que construyen un universo pensado para que el público infantil pueda acercarse a la problemática ambiental a través de una experiencia lúdica.

La obra fue escrita por Julia María Testa a partir de su interés por el movimiento artivista en defensa de los bosques de Jalisco. En particular, la historia toma como punto de partida la situación que atraviesa El Nixticuil, territorio cuya protección ha sido impulsada por integrantes del Comité en Defensa del Bosque Nixticuil.

Ñampi. Corazón de Nixticuil

Más que presentar la problemática desde una mirada alarmista, “Ñampi. Corazón de Nixticuil” busca hablar a las nuevas generaciones desde la esperanza, el respeto por la vida y la posibilidad de participar en el cuidado del entorno. La puesta en escena funciona así como un puente entre el teatro y una conversación que también ocurre fuera del escenario: qué significa habitar un territorio y qué podemos hacer para protegerlo.

El nombre de la obra también guarda un significado especial. Ñampi es una palabra mapuche que significa “tejiendo caminos”, una idea que acompaña el espíritu de la propuesta: encontrar formas de conectar a las personas con la naturaleza y entre sí.

Ñampi. Corazón de Nixticuil

La obra llega al Teatro Experimental de Jalisco después de haber realizado un circuito de funciones en bibliotecas pertenecientes a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco, recorrido que permitió acercar la historia a distintos públicos y generar un primer encuentro con las niñeces alrededor de la defensa del bosque.

Ñampi. Corazón de Nixticuil

La temporada también funciona como un homenaje a las y los integrantes del Comité en Defensa del Bosque Nixticuil, quienes protegen, restauran y defienden este territorio y su biodiversidad.

Con producción independiente de Proyecto 4to Studio, la puesta en escena cuenta con Julia María Testa como autora, directora y productora general, acompañada por un equipo de artistas y creadoras y creadores encargados de construir el universo visual, sonoro y escénico de la obra.

Ñampi. Corazón de Nixticuil

Datos